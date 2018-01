Brusel/Barcelona - Předseda katalánského parlamentu odložil na neurčito dnešní zasedání parlamentu, které mělo projednávat kandidaturu Carlese Puigdemonta na předsedu vlády této autonomní oblasti Španělska. Zatímco Madrid jeho rozhodnutí přivítal, část separatistů, včetně Puigdemonta, s takovým krokem vyjádřila nesouhlas. Asi 1000 lidí kvůli tomu přišlo demonstrovat až k budově parlamentu v Barceloně, někteří z nich tam chtějí zůstat tak dlouho, dokud se Puigdemont nestane jejich premiérem. Ten je ale nyní v Bruselu, protože ve Španělsku je na něj vydán zatykač.

Předseda katalánského parlamentu Roger Torrent jednání poslanců odložil proto, že uvedení Puigdemonta do úřadu by bylo sporné kvůli sobotnímu výroku ústavního soudu a Madrid by ho neuznal. Ústavní soud v sobotu v reakci na stížnost španělské vlády vydal předběžné opatření, podle něhož se musí Puigdemont do parlamentu dostavit osobně a se souhlasem nejvyššího soudu. Vyšetřován je kvůli obvinění ze vzpoury.

"Nejsou zde podmínky, které by zaručovaly efektivní volbu, ani záruky plného a svobodného výkonu politických práv kandidáta," řekl dnes Torrent. Uvedl také, že ani soud, ani vláda v Madridu nemohou rozhodovat o tom, kdo bude zvolen katalánským premiérem. Dodal, že Puigdemont má legitimitu vzešlou z voleb a může se stát premiérem bez ohledu na to, zda bude osobně přítomen.

Odklad volby katalánského premiéra přivítala španělská vláda, podle níž dal Torrent najevo "respekt k zákonnosti". Španělský premiér Mariano Rajoy ještě před zveřejněním informace o odkladu volby Torrentovi vzkázal, že by se měl podřídit výroku soudu a nesnažit se umožnit zvolení nepřítomného kandidáta.

Zatím není jasné, kdy a za jakých podmínek se hlasování o katalánském premiérovi uskuteční. Zákonná lhůta pro jednání parlamentu o novém katalánském premiérovi vyprší ve středu, nejpozději ve čtvrtek se mělo konat první kolo hlasování a do dvou dnů pak mělo být případné druhé kolo. Není-li nový premiér zvolen ani napodruhé, musejí se do dvou měsíců konat nové volby. Podle profesora ústavního práva Franceska Paua ale ústavní soud svým předběžným opatřením vytvořil právní vakuum.

Stovky příznivců expremiéra Puigdemonta dnes odpoledne v Barceloně prorazily policejní zátarasy kolem parku, v němž je katalánský parlament. Lidé dorazili až k budově parlamentu a požadovali, aby byl Puigdemont uveden do úřadu premiéra. Separatistická organizace Výbory pro obranu republiky (CDR) vpodvečer na sociálních sítí vyzvala, aby lidé zůstali v parku u parlamentu přes noc a dokud to bude třeba.

Odkladu hlasování o katalánském premiérovi lituje i Puigdemont, který se na videu zveřejněném dnes na sociálních sítích označil za jediného možného kandidáta na tuto funkci. Zároveň kritizoval španělskou vládu za to, že podle něj obchází zákony. Puigdemont rovněž vyzval Katalánce k jednotě v pokojném úsilí za svobodné a lepší Katalánsko.