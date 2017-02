Praha - Spor kolem povinných maturit z matematiky trvá i poté, co dnes vláda schválila, že od školního roku 2021/2022 budou také na středních odborných školách. Gymnáziím se nelíbí, že na odborných školách bude zkouška povinná až rok poté, co je poprvé absolvují studenti gymnázií a lyceí. Jednotný termín chtějí prosadit do novely školského zákona v Senátu, případně ústavní stížností. Maturitě z matematiky se vyhnou jen studenti uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů, povinná bude k nevoli lidovců i na zemědělských školách.

Vláda dnes seznam oborů s povinnou maturitou z matematiky, jak ho předložila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), schválila podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) o jeden hlas. "Schválený návrh je nekoncepční, nesprávný a úroveň středního odborného školství nezvýší," uvedl Jurečka. Valachová trvá na tom, že vynětí zemědělských oborů by nedávalo smysl. "Představte si, že například agropodnikání jako zemědělský obor by maturitu z matematiky nemělo, a naopak ekonomika jako ekonomický obor by měla," řekla.

Gymnázia trvají na tom, aby odborné školy neměly odklad a povinná maturita z matematiky začala na všech typech škol najednou. Senátor Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), dlouholetý ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera, bude chtít jednotný termín prosadit do novely školského zákona, kterou bude projednávat Senát. Pokud by tento návrh neuspěl, následovala by ústavní stížnost, řekla ČTK předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Valachová s tím zásadně nesouhlasí. "Pokus nabourávat změny financování škol v Senátu přílepkem, a ohrožovat tak jejich start, je šokující. Ústavní stížnost je za stávajícího stavu absurdní," uvedla ve vyjádření pro média. Zájem o víceletá gymnázia podle ní kvůli jednomu roku neklesne.

Schválení povinné maturity z matematiky na odborných školách přivítal předseda Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát. Předseda Unie školských asociací (CZESHA) Jiří Zajíček ČTK řekl, že by společný start povinné zkoušky podpořil, pokud by byl až v roce 2022. "Některé obory, které jsou v tom zahrnuty, nyní nemají dostatečnou hodinovou dotaci. Musejí se na to připravit," uvedl.

Ve školách s povinnou maturitou z matematiky se bude maturovat povinně také z cizího jazyka. Bude povinný i pro všechny školy, které nebudou mít povinnou matematiku. Jejich žáci si tak nebudou moci volit mezi cizím jazykem a matematikou jako dosud. Bude se to týkat i odborných škol v roce, kdy bude matematika povinná jen na gymnáziích.

Matematika bývá předmětem, ze kterého propadá nejvíce maturantů. O zavedení povinné maturity měli zájem zaměstnavatelé reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy. Bývalý ministr Marcel Chládek (ČSSD) ji chtěl spustit už v roce 2019, ale Valachová to odložila. Zavedení povinné maturity z matematiky na gymnáziích a lyceích od jara 2021 schválila vláda loni v prosinci.