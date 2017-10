Vídeň - V předčasných parlamentních volbách v Rakousku dnes zvítězila Rakouská lidová strana (ÖVP) dosavadního ministra zahraničí Sebastiana Kurze. Podle odhadů agentur SORA a ARGE získala kolem 31 procent hlasů. Na druhém místě se zřejmě umístila sociální demokracie (SPÖ) kancléře Christiana Kerna. Zatím však není jasné, jak těsně porazila krajně pravicovou Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ). V Národní radě by mělo být pět stran, nebudou mezi nimi ale zřejmě Zelení. Vítěz voleb Kurz řekl, že přijímá s pokorou zodpovědnost. Kancléř Kern odmítl, že by se chystal odstoupit s čela sociální demokracie.

Podle aktuálního odhadu agentury SORA získala Kurzova ÖVP 31,7 procenta hlasů, odhad agentury ARGE jí přisuzuje jen o tři desetiny procentního bodu méně. Na druhém místě skončili podle SORA sociální demokraté s 26,9 procenta hlasů, na třetím pak Svobodní se ziskem 26 procent hlasů. Také agentura ARGE odhaduje velmi těsný výsledek: SPÖ podle ní skončila druhá s 26,7 procenta a FPÖ třetí s podílem 26,4 procenta hlasů.

Agentury se po počátečních rozdílech shodují už i v počtu stran, které se dostanou do parlamentu. Nutnou čtyřprocentní hranici překročí podle agentur liberálové ze strany NEOS se ziskem kolem pěti procent a Kandidátka Petera Pilze, odpadlíka ze strany Zelených, s o něco více než čtyřmi procenty hlasů. Zelení se podle SORA i ARGE do parlamentu zřejmě nedostanou.

Agentury odhadují výsledek i se započtením korespondenčních hlasů. Předběžný konečný výsledek bez započítání korespondenčních hlasů by mělo ještě dnes vyhlásit rakouské ministerstvo vnitra. Korespondenční hlasy a hlasy lidí, kteří volili pomocí volebních průkazů na jiném místě, by se měly začít sčítat v pondělí a sečíst by se měly nejpozději do čtvrtka. Podle agentury APA korespondenčně letos volilo rekordních 780.000 lidí. Konečný úřední výsledek by mělo ministerstvo oznámit 31. října. Nový parlament se sejde 9. listopadu.

Jednatřicetiletý Kurz, který by se mohl stát nejmladším šéfem vlády v Evropě, v reakci na výsledek voleb řekl, že nastal čas na změnu. "Dnes na nás voličky a voliči vložili velkou zodpovědnost," prohlásil. "Já tuto zodpovědnost s velkou pokorou přijímám," ujistil.

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen už oznámil, že pokud se potvrdí odhady výsledků voleb, pověří předsedu lidovců Kurze sestavením vlády. Tu by mohla tvořit podle analytiků koalice lidovců a Svobodných. Podle předsedy FPÖ Heinze Christiana Stracheho je ale stále možné, že bude v Rakousku dál vládnout velká koalice jako doposud.

Dosavadní rakouský kancléř Kern už oznámil, že se nechystá odstoupit z čela sociálních demokratů. Před svými příznivci řekl, že výsledek voleb není takový, jaký by si přál. Pokud se potvrdí odhady, dosáhli ale sociální demokraté lepšího výsledku, než jim předpovídaly předvolební průzkumy. Před volbami kancléř Kern ohlašoval, že jeho sociální demokraté odejdou do opozice, pokud neobhájí prvenství.

Smutek dnes panoval ve volebním štábu Zelených. "Je to pro nás Zelené naprosto bolestná porážka," připustila volební jednička strany Ulrike Lunaceková. Straně nejspíš uškodil i její bývalý člen Peter Pilz, který do Národní rady kandidoval s vlastní Kandidátkou Petera Pilze a zřejmě uspěl.

Vítězi voleb a dosavadnímu ministrovi zahraničí Rakouska Sebastianovi Kurzovi už pogratuloval i šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek. Věří v pokračování výborných vztahů mezi oběma zeměmi. "Společně jsme zahájili renesanci česko-rakouských vztahů. Věřím, že ve výborných sousedských vztazích budeme pokračovat," sdělil Zaorálek ČTK.