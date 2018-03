Řím - Podle odhadů výsledků nedělních parlamentních voleb v Itálii vyhrála středopravá koalice, v níž jsou nejvýraznějšími silami strana Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho a protiimigrační a euroskeptická Liga severu (LN) Mattea Salviniho. Jako nejsilnější jednotlivá strana z voleb podle odhadů vzešlo populistické protestní Hnutí pěti hvězd (M5S). Prognózy napovídají, že ani jedna z hlavních politických sil nezíská parlamentní většinu. Média píšou o triumfu populistů, velkém množství povolebních variant a hrozící politické nejistotě.

Italská zpravodajka britského deníku The Guardian uvedla, že zhruba polovina Italů, kteří dorazili k urnám, podpořila populistické strany, dříve považované za okrajové. Agentura AFP píše o historickém skóre populistů z M5S a Salviniho krajní pravice, která podle odhadů obdržela v rámci koalice nejvíce hlasů.

"To zamíchalo kartami a uvrhlo zemi do politické nejistoty," konstatovala agentura. Deník Financial Times píše o "stranách proti establishmentu, které míří k vítězství". Šéfka francouzské krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penová na twitteru v neděli pozdě večer napsala, že "Evropská unie bude mít krušný večer".

Jeden z vedoucích představitelů M5S Alessandro Di Battista podle AP hovořil v souvislosti s odhady o "triumfu" hnutí. Další činitel M5S Riccardo Fraccaro už se dal slyšet, že jeho strana bude pro vytvoření příští italské vlády nepostradatelná. "Nikdo nebude schopen vládnout bez M5S," dodal Fraccaro. Hnutí nicméně před volbami vyloučilo, že by se podílelo na koaliční vládě.

Místopředseda Ligy severu Giancarlo Giorgetti podle agentury ANSA řekl, že o dalším postupu bude strana nejprve hovořit se svými spojenci z koalice. Spekulovalo se ale o tom, že pokud koalice nezíská většinu, mohla by Liga severu spojit síly s Hnutím pěti hvězd.

Šéf poslanců Vzhůru,Itálie po zveřejnění prvních odhadů potvrdil, že pokud Liga severu získá v rámci koalice nejvíce křesel, bude její šéf Matteo Salvini koaličním kandidátem na premiéra.

Vládnoucí Demokratická strana (PD) bývalého premiéra Mattea Renziho podle prvních odhadů skončila třetí a uvedla, že pokud se prognózy potvrdí, odchází do opozice. "Voliči se vyslovili jasně a nezvratně. Populisté vyhráli, Demokratická strana prohrála," napsal na facebooku senátor za tuto stranu Andrea Marcucci.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny získá podle výzkumné společnosti Tecne pro mediální společnost Mediaset středopravá koalice 34,8 procenta hlasů; M5S 34,1 procenta a středolevá formace kolem PD 18,1 procenta hlasů.

V Senátu získá podle odhadů stanice Rai Hnutí pěti hvězd nejvíce křesel, ale nebude mít většinu. Druhou největší silou bude podle této prognózy středopravá koalice.

Italský politický systém je v Evropě ojedinělý v tom, že obě komory mají stejné pravomoci, volí se zároveň na obdobný počet let.

Oficiální výsledky mají vyhlášeny dnes ve 14:00.

Volební účast přesáhla podle ministerstva vnitra 70 procent.