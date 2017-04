Jerevan - Parlamentní volby v Arménii podle předběžných průzkumů vyhrála s 46 procenty současná vládnoucí Republikánská strana Arménie prezidenta Serže Sargsjana. Opoziční Aliance podnikatele Gagika Carukjana, jednoho z nejbohatších mužů v zemi, získala 25 procent. Oznámila to arménská televize s odvoláním na průzkum organizací Baltic Surveys/The Gallup prováděný při opouštění volebních místností. Dnešní parlamentní volby v zemi jsou první od doby, co tato republika upravila ústavu, aby rozšířila pravomoci parlamentu a premiéra.

Kritici považují ústavní změny za součást snah Sargsjana (62) udržet si kontrolu nad zemí poté, co mu v roce 2018 skončí prezidentský mandát a nebude již moci znovu kandidovat na funkci. Pokud jeho strana bude kontrolovat parlament, mohl by být po opuštění prezidentského křesla jmenován premiérem. Sargsjan, který vede Arménii od roku 2008, obvinění odmítá a označuje změny ústavy schválené v referendu v roce 2015 za krok směrem k posílení demokracie. Ústavní změny mají začít platit poté, co Sargsjanovi skončí prezidentský mandát a prezident poté bude mít jen symbolické pravomoci a bude ho volit parlament.

Předběžné průzkumy ukazovaly, že do parlamentu by se mohla dostat také nacionalistická Arménská revoluční federace Dašnakcutjun a dvě další strany. Pro vstup do parlamentu musí strany získat nejméně pět procent hlasů, koalice stran pak sedm procent. Právo volit v zemi má více než 2,5 milionu obyvatel. Podle volební komise se účast tři hodiny před uzavřením volebních místností pohybovala kolem 51 procent.

Agentura TASS upozornila, že předběžné výsledky by volební komise měla vydat do jednoho dne od ukončení voleb. Konečné výsledky mají být oznámeny do jednoho týdne od ukončení voleb, tedy do 9. dubna.

Arménie je jednou z nejchudších zemí bývalého Sovětského svazu. Hraničí s Íránem, Ázerbájdžánem, Gruzií a Tureckem. Je součástí Společenství nezávislých států. Země je silně závislá na pomoci a investicích z Ruska, které se však v posledních třech letech potýkalo s ekonomickým propadem. To pocítila i Arménie. Hrubý domácí produkt země loni zpomalil na 0,2 procenta ze tří procent v roce 2015.

Političtí analytici varovali, že po hlasování by mohly vypuknout v zemi nepokoje, částečně kvůli rostoucímu neklidu vlivem hospodářského zpomalení. "Situace je velmi napjatá vzhledem k prohlubující se úrovni nespokojenosti a nesouhlasu," řekl agentuře Reuters ředitel jerevanského Centra regionálních studií Richard Žiragosjan.

Volby v Arménii monitoruje mise Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se účastní i čeští poslanci. Voliči, volební komise i pozorovatelé upozornili na nedokonalosti elektronických zařízení pro identifikaci občanů, což v některých oblastech způsobilo delší čekání.