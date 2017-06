Praha - Zdravotnické odbory si stěžují na dopady vládního nařízení, podle něhož bude od července část zdravotních sester dostávat měsíčně zvláštní příplatek 2000 korun hrubého. Odboráři žádají kabinet, aby pravidla pro vyplácení změnil a příspěvek pobírali všichni zdravotníci a zdravotnice. Opatření totiž zhoršuje situaci a atmosféru v nemocnicích. ČTK to řekla šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.

Nemocnice v Česku se potýkají s nedostatkem personálu. Některá oddělení už kvůli tomu musela omezit, nebo dokonce ukončit provoz. Příplatek měl stav zlepšit. Dvoutisícovou částku budou od července dostávat jen sestry, které pracují samostatně na směny u lůžek či na porodních a operačních sálech. Zdravotnice, které pracují na směny pod dohledem, na příspěvek nedosáhnou. Týká se to i ošetřovatelek a sanitářů.

"Přináší to v zařízeních velké problémy. Na směně jsou dvě sestry. Jedna z nich pracuje jako sestřička, která může pracovat samostatně, druhá jako sestřička pod odborným dohledem. V praxi to vypadá tak, že jedna z nich příplatek dostane, druhá ne," popsala Žitníková. Podle ní je situace ve zdravotnických zařízeních "tristní" a dál se zhoršuje. "Stále častěji se setkáváme s tím, že v malé nemocnici jsou v noci na celé zařízení dva sanitáři," řekla odborářka. Kolik peněz navíc by bylo na příplatky pro zbývající zdravotníky potřeba, je podle Žitníkové obtížné odhadnout. "Náklady by nebyly horentní, spíš desítky než stovky milionů," míní odborářka.

Na to, že by vyplácení příplatku jen části sester mohlo nemocnicím způsobit ještě větší potíže, upozorňovala ještě před schválením nařízení i Asociace krajů. Její vedení usilovalo o to, aby kabinet záměr přehodnotil a přilepšení bylo pro všechny. Zástupci asociace se obávali toho, že by část zdravotnic a zdravotníků mohla opatření vnímat jako nespravedlivé a mohla by z nemocnic odejít. "Obě zdravotní sestry - jak s dohledem, tak bez dohledu, pracují stejně. Nevidíme důvod, proč by druhá sestra neměla příplatek dostat," řekla novinářům před nedávnem šéfka asociace Jana Vildumetzová.

S příplatkem počítá vládní nařízení o změně tarifních tabulek, které kabinet schválil koncem května. Odbory žádají, aby pravidla pro vyplácení vláda změnila, až bude předpis upravovat kvůli růstu platů ve veřejném sektoru. Výdělky by se podle dosavadních výsledků vyjednávání odborářů s premiérem a ministry mohly zvýšit zřejmě od listopadu.

Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) na příplatky dostanou nemocnice dotace. V příštím roce by pak s dvoutisícovou částkou pro sestry měla počítat úhradová vyhláška o proplácení péče. To se odborům ale příliš nelíbí. Podle nich tak nezbudou peníze na specialisty či praktické lékaře. Prosazují, aby se příspěvek dál pokrýval z dotací.