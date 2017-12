Praha - Návrh programového prohlášení vlády ve vzdělávání představuje vesměs dobré záměry, ale není z něj jasné, jak k nim chce vláda dojít. Shodli se na tom zástupci odborů a předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Uvítali zejména to, že chce vláda do školství dát více peněz a navýšit platy do roku 2021 na 150 procent jejich stávající výše. Upozornili ale, že by ve svém prohlášení měla také uvést, jak na to chce zajistit peníze.

Slibovaný růst platů na 150 procent podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka zhruba odpovídá navýšení platů na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020, které požadují odboráři. "To vnímám pozitivně. Jenom bych apeloval, aby tam byl příslib postupu, jak se to bude realizovat," uvedl šéf školských odborů František Dobšík. Podle něj je jasné, že se platy nemohou navýšit naráz, ale jejich růst musí být postupný.

Vysokoškolské odbory by chtěly, aby se vláda ve svém programu zavázala k navyšování rozpočtu o alespoň dvě až čtyři miliardy korun ročně do roku 2020. Návrh prohlášení ale žádnou konkrétní sumu peněz neuvádí. Slibuje, že bude klást větší důraz na kvalitu a výkon a více zohledňovat celospolečensky potřebné profese, jako jsou lékaři, učitelé, technici a zdravotníci. Šéf vysokoškolských odborů Petr Baierl ČTK řekl, že by bylo vhodné uvést, odkud se peníze na zvýšení kvality vysokých škol vezmou.

Problematické je podle Baierla odměňování oborů podle jejich potřebnosti. "Tam je problém to, že pokud dneska někdo nastupuje na vysokou školu a do důchodu půjde někdy v roce 2070, tak my nevíme, jak se to změní a co bude společensky opravdu potřebný obor," myslí si. Podporu pedagogických fakult ale vítá. "My víme, že jsou na tom teď velmi špatně, protože někteří akademici mají méně (peněz) než učitelé v regionálních školství," vysvětlil.

Vláda ve svém programu navrhuje také omezení nadbytečné byrokracie regionálního školství. "Je to krásný záměr, ale to slibují vždycky všichni," podotkl Zajíček. Administrativní zátěž může podle něj ministerstvo školství snížit jen částečně. Hodně věcí vyplývá z různých povinností a nařízení, o kterých resort nerozhoduje, vysvětlil. Jako příklad uvedl nové evropského nařízení o ochraně osobních údajů (takzvané GDPR).

Podle Zajíčka je jasné, že vláda musí upravit současné nastavení inkluze, jak slibuje. "Ten současný systém je neudržitelný. Otázka je, jak by se měl upravit a jak bude fungovat dál," míní. Podobně se vyjádřil i k záměru posílit výuku jazyků, informačních technologií a technického vzdělávání. "Je to hodně obecné. Na úkor čeho? To tam řečeno není," řekl.

Dobšík uvedl, že odboráři budou s premiérem Andrejem Babišem (ANO) jednat o programového prohlášení vlády na začátku ledna při zasedání tripartity. Školské a vysokoškolské odbory ho již také požádaly o schůzku, na které by mohly vysvětlit své požadavky. Její termín zatím neznají.

S některými požadavky odborů vláda v návrhu svého programu nepočítá. Odbory například doufaly, že vláda bude podporovat další vzdělávání pedagogů a posílí statut učitelů, kteří by podle nich měli být chráněnými osobami. Za jejich šikanu by tak žákům mohly hrozit vyšší tresty.

Odboráři poukazovaly také na to, že by se mělo více investovat do rozšiřování kapacit základních škol. V některých regionech, zejména kolem Prahy a Brna, jsou podle nich školy přeplněné a některé žáky musí odmítat. Vláda se ale v návrhu svého programu zaměřuje na místa ve školkách.