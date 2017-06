Praha - Jednání odborů a vlády o růstu platů pracovníků veřejného sektoru skončila dnes bez výsledku. Odboráři požadují pro učitele, hasiče, policisty či úředníky přidání o deset procent od září. Vládní strany mluví zřejmě o osmi až deseti procentech, a to od listopadu. Některé profese by si ale také mohly přilepšit víc než jiné. Vyplývá to z vyjádření šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů (ČSMKOS) Josefa Středuly.

"Bylo nám řečeno, že jedna kapsa je prázdná, druhá vysypaná. Pokud chceme mít ale výborné služby státu, musíme je také patřičně zaplatit. Meze se poměrně propojují. Může se to blížit mezi osmi až deseti procenty. Uvidíme, od jakého data a jak to bude u jednotlivých skupin (pracovníků). V této chvíli je to taková padesátiprocentní spokojenost," řekl po jednání Středula. Podle něj pro odboráře listopadový termín představuje "nepřekročitelnou hranici". Lékařům a sestrám se pak výdělky upravují od ledna, a to kvůli úhradové vyhlášce. Ta platí vždy od začátku roku.

S premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) dnes jednali předáci školských, zdravotnických, hasičských či úřednických odborů i zástupci pracovníků v kultuře. Úřad vlády výsledek dnešního jednání nekomentoval. Nevyjádřilo se ani ministerstvo práce, které na schůzce zastupoval náměstek Robert Baxa.

Ministerstvo práce by mělo odborům podle předáka do konce týdne poslat propočty jednotlivých variant. Závěrečné jednání by se mělo konat v červenci.

Vláda už schválila navýšení platů o deset procent od července pro policisty, hasiče, celníky či vězeňské dozorce. Polepšit by si měli také lidé v sociálních službách, a to o 23 procent. Příjmy se od pololetí zvýší i nepedagogickým pracovníkům ve školství či umělcům a pracovníkům v kulturních zařízeních. Zdravotníkům se zvedly výdělky letos od ledna, a to o desetinu. Učitelé si přilepšili naposled loni od září, ostatní zaměstnanci veřejného sektoru pak od loňského listopadu.

Odbory trvají na tom, aby se letos na podzim zvýšily shodně příjmy i lidem, kteří od července dostanou přidáno. Pokud by se jich zvýšení výdělků netýkalo, byli by podle Středuly "potrestáni".

Šéf ČMKOS řekl, že by si některé profese mohly taky polepšit víc než jiné. "Jsou signály, že by pro některé skupiny mohlo být navýšení vyšší," uvedl Středula.

Podzimní zvýšení výdělků by si vyžádalo několik miliard korun. S vyššími výdaji by pak musel počítat i státní rozpočet na příští rok. Návrh podoby státní pokladny má být hotový ještě před podzimními parlamentními volbami.