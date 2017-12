Praha - Odbory nebudou před prezidentskými volbami dávat žádné doporučení, kterému z devíti kandidátů by zaměstnanci měli dát svůj hlas. ČTK to dnes řekli předáci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek. ČMKOS je s 29 svazy a zhruba 300.000 členů největší odborová centrála v zemi. ASO zastřešuje například vlivné železničářské či lékařské odbory.

Před minulými prezidentskými volbami ČMKOS prakticky doporučila zaměstnancům volit Miloše Zemana, který se tehdy přihlásil k jejímu plánu pro Česko. Jeho protikandidát Karel Schwarzenberg jako místopředseda tehdejší kritizované pravicové vlády byl pro centrálu nepřijatelný. Podle Středuly ale odbory nikdy přímo neřekly, koho by lidé měli volit. Jméno jediného kandidáta nepadne ani letos.

"Nebudeme se vyjadřovat, zda doporučujeme, nebo nedoporučujeme nějakého kandidáta. Měla by to být moudrá a respektovaná osobnost s pevnými životními postoji, která v těžkých dobách dokáže ukazovat směr a cestu. Je na voličích, co pro ně slovo moudrý znamená," řekl Středula.

ČMKOS dosud navštívili tři kandidáti, další se odborářům neozvali. S odbory se sešel bývalý šéf akademie věd Jiří Drahoš, někdejší šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek a dnes bývalý diplomat Pavel Fischer. "Vážíme si každého, kdo k nám zavítá a chce znát názory zaměstnanců," řekl Středula. Podle něj nejde jen o zdvořilostní schůzky a kandidáti se skutečně zajímají o problémy pracovníků. Při schůzkách se mluví třeba o růstu výdělků či o pracovních podmínkách.

Doporučení před volbami nevydá ani druhá centrála, tedy ASO. "Nebudeme dávat žádné doporučení. Je to ryze občanská záležitost. Každý schopný občan se dokáže rozhodnout sám," řekl ČTK předák ASO Bohumír Dufek.

ČMKOS před několika lety zahájila kampaň Konec levné práce. Tlačí na výraznější růst výdělků. Svazy ASO mají podobné požadavky. Zaměřují se třeba i na podporu zemědělců. Obě centrály mají své zastoupení v tripartitě.