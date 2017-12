Praha - Omezení prodeje ve velkých obchodech, které nyní platí o sedmi státních svátcích, by se mělo rozšířit na všech 13 svátků. Zákon o prodejní době v obchodech se po roce účinnosti osvědčil. Novinářům to řekla předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) obchodu Renáta Burianová. V meziresortním připomínkovém řízení je nyní návrh poslanců ODS na zrušení tohoto zákona, které podporují Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Kvůli němu odboráři odeslali dopis premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve kterém uvádějí, že zrušení zákona by byl krok zpátky.

Zákon se podle odborů osvědčil, obavy z propouštění se nenaplnily, obchod trpí spíše nedostatkem zaměstnanců. Také maloobchodní tržby meziročně neklesly. "Zákazníci si rychle zvykli a zaměstnanci zejména řetězců jsou velmi spokojení. Co by, myslím, trochu udělalo jasno v spotřebitelském orientování, je rozšíření svátků (kdy je zavřeno) na 13. Veřejnost je trochu zmatená v tom, kdy je zavřeno a kdy je otevřeno," uvedla předsedkyně odborů obchodu Renáta Burianová.

Podle podnikatelských svazů ale není jasné, proč se zákaz prodeje týká jen některých svátků a jen prodejen nad 200 m2. "Je to zcela zbytečný zákon. Ti, kteří prosazovali, aby se omezila otevírací doba v obchodech, jsou dnes v Poslanecké sněmovně v minoritním postavení. Složení Sněmovny nahrává tedy tomu, že by se zrušení zákona mohlo řešit zákonodárnou cestou," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. Regulaci prosadily ČSSD, KDU-ČSL a KSČM.

Zákon podle Hospodářské komory tvrdě dopadl na řadu menších obchodů, kterých se regulace týkat neměla. Některá obchodní centra totiž rozhodla, že se jim nevyplatí otevírat jen pro vybrané obchody, a proto mnohdy zavírají úplně. "Chaos je ale i ve výkladu samotného zákona. Není jasné, co se vlastně do rozlohy 200 m2 počítá - zda jen prodejní plocha nebo například i sklady. Stát touto regulací rovněž připravil zaměstnance o možnost přivydělat si díky příplatkům za práci o svátcích," dodal Dlouhý.

Na Ústavním soudu také leží stížnost na omezení otevírací doby velkých obchodů o některých státních svátcích. Plénum Ústavního soudu se jí začne zabývat na začátku příštího roku. Stížnost proti zákonu podepsala skupina 19 senátorů vedená Jaroslavem Kuberou (ODS).

Podle Hospodářské komory je trend v Evropě opačný a řada států od regulace prodejní doby ustupuje. Například v Maďarsku byl odvolán rok starý zákaz nedělního prodeje, stejně zareagovali v Itálii a ve Švédsku, postupná deregulace je patrná také v Německu a Rakousku. Portugalsko a Irsko od regulace ustoupily, Finsko ji výrazně omezuje, tvrdí komora.

Obchody musí podle nové legislativy zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den obchody mohou mít otevřeno do 12:00. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích.