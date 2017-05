Praha - Odbory chystají na polovinu září shromáždění, kde chtějí mobilizovat své síly před vyjednáváním o růstu mezd ve firmách. Chtějí na něm ale také před říjnovými sněmovními volbami srovnat předvolební programy stran. Do Prahy by měla dorazit tisícovka odborářů. Novinářům to dnes po jednání se šéfem Sněmovny Janem Hamáčkem a ministryní školství Kateřinou Valachovou (oba ČSSD) řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

"Mítink se uskuteční v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny. Budeme mít porovnání všech volebních programů. Před volbami bude několik hodně zajímavých měsíců," uvedl Středula. ČMKOS zastřešuje 29 odborových svazů, mají asi 300.000 členů.

Akce, která se má konat 14. září, je součástí odborářské kampaně Konec levné práce. Hamáček s Valachovou kampaň dnes podpořili. "Ekonomice se daří a máme rekordně nízkou nezaměstnanost. Je čas, aby rostly mzdy a platy," uvedl Hamáček, který má být volebním lídrem ČSSD ve Středočeském kraji. Valachová má pak být dvojkou na kandidátce. Jako předvolební téma si vybrali právě růst výdělků. Novináři na tiskové konferenci dostali složku s logem strany a oranžovým titulem "Konec levné práce, Středočeský kraj".

Podle Hamáčka rozdíly ve mzdách v jednotlivých částech kraje jsou "enormní". Dělnický plat ve škodovce dosahuje 37.000 korun a průměrná mzda v regionu činila 27.730 korun, řekl Hamáček. "Stáli bychom o to, aby nárůst průměrné mzdy byl do konce příštího volebního období na hodnotu Škody auto," uvedl Hamáček. Podle něj k tomu může přispět i růst platů ve veřejném sektoru a zvýšení minimální mzdy.

ČMKOS prosazuje pro veřejný sektor, tedy pro učitele, zdravotníky, pracovníky v kultuře či úředníky růst platů o deset procent od září. Jednání se šéfy vládních stran by se mělo konat nejpozději v první polovině června. Odboráři navrhují zvýšení minimální mzdy o 1500 korun na 12.500 od ledna. Ministryně práce předloží podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) návrh s přidáním o 1200 korun. Odbory usilují také o zrušení tří z devíti platových tabulek, díky tomu by si přilepšili lidé s nižšími výdělky. Záměr projedná kabinet.

Podle šéfa sněmovního hospodářského výboru Ivana Pilného (ANO) a prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se z tripartity, kde spolu jednají zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů, stal duopol odborů a sociální demokracie. Tento stav škodí podnikatelům, řekli minulý týden Pilný s Dlouhým. Podle šéfa komory, který bývá na tripartitních zasedáních jen jako host, rada hospodářské a sociální dohody přijímá často předvolební opatření.