Praha - Odbory budou ve firmách požadovat pro příští rok růst mezd o osm až deset procent. V Praze na odborářském shromáždění před zahájením kolektivního vyjednávání to dnes řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Zaměstnavatelé skokové přidávání odmítají. Poukazují na to, že se výdělky zvedají. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák označil jednání odborářů za "předvolební nátlak".

"Jsme si vědomi, v jaké situaci se nacházíme. Jsme hrdí zaměstnanci. Není naším cílem firmy likvidovat. Zjistíme si, jak se firmě daří, kolik odvádí na budoucnost, kolik dává matce," uvedl Středula. Dodal, že ekonomika roste a nezaměstnanost je nízká.

Průměrná mzda v soukromém sektoru v posledních letech rostla méně než průměrný plat. Stát tak svým zaměstnancům přidával v průměru víc než firmy svým lidem. Od roku 2011 do konce loňska si podle údajů informačního systému o průměrném výdělku pracovník v privátním sektoru polepšil průměrně o 3200 korun hrubého, ve veřejné sféře o 5800 korun. Průměrný plat loni činil 29.501 korun, průměrná mzda 28.969 korun.

Zástupci zaměstnavatelů jsou proti skokovému zvyšování. "Volání odborových předáků po skokovém navyšování mezd zásadně odmítáme. Zvlášť v době, kdy u nás mzdy rostou a situace na trhu práce i ekonomický růst jejich navyšování podporuje, toto jednání vnímám jako předvolební nátlak," uvedl Hanák.

Dodal, že zaměstnavatelé odpovídají za konkurenceschopnost firmy, podle ní rozhodují o investicích, modernizaci, školení. Při kolektivním vyjednávání se řeší také benefity a firemní investice.

Odbory uvádějí, že bez jejich tlaku by zaměstnavatelé dobrovolně pracovníkům nepřidávali. Středula řekl, že pokud si zaměstnanci budou chtít vymoci zvýšení výdělků stávkovou pohotovostí či stávkou, odborová centrála je podpoří.

1500 odborářů se v Praze začalo chystat na jednání o růstu mezd

Kolem 1500 odborářů se v Praze začalo připravovat na vyjednávání o růstu mezd ve firmách. Nejdřív se zaměřili ale na srovnání volebních programů před říjnovými volbami do Sněmovny. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly na zaměstnance strany příliš nepamatují a záměry některých stran by připravily státní rozpočet o desítky až stovky miliard.

Odboráři srovnávali sliby stran, které se týkají zvyšování mezd a platů, daně z příjmu, hospodářské politiky či pracovních podmínek. U řady stran prý podrobnější plány nenašli. Zaměřili se pak na konkrétnější záměry čtyř stran - ANO, ČSSD, ODS a TOP 09. Spočítali, že by státní rozpočet po zamýšlených změnách odvodů či daní přišel o desítky až stovky miliard.

"V České republice je skutečně levná práce a musí se s tím něco dělat. Byl bych rád, aby ti, co budou zvoleni, na to nezapomněli, jakmile vstoupí do Sněmovní 4, kde sídlí Sněmovna. Je rozdíl mezi prohlášením v programech a reálnými kroky," řekl Středula. Vyzval odboráře, aby šli k volbám.

ČMKOS je největší odborová centrála v Česku. Sdružuje 29 svazů s celkem 300.000 členů. Zhruba třetina z nich pracuje ve veřejném sektoru, dvě třetiny v soukromém. Před několika lety centrála zahájila kampaň Konec levné práce. Pro zaměstnance veřejných služeb a správy teď odbory vyjednaly růst platových tarifů od listopadu, a to o 15 procent pro učitele a o deset procent pro ostatní. Lékařům a sestrám se pak základ výdělku zvedne o desetinu od ledna. Podobné budou zřejmě i plány pro vyjednávání s soukromém sektoru.