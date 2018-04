Praha - Zkrácení pracovní doby o 2,5 hodiny týdně či uzákonění pěti týdnů dovolené pro všechny bude v příštích letech prosazovat Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Usilovat bude i o zrušení karenční doby a dřívější odchod do penze pro pracovníky v náročných profesích. Úkoly pro příští roky schválili dnes v Praze odboráři a odborářky na sjezdu ČMKOS. Usnesení má ČTK k dispozici.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 29 svazů s asi 310.000 členů. Pro příští období účastníci sjezdu uložili předákům osm hlavních úkolů. Prvním z nich je prosazování kratší pracovní doby. Podle představ odborářů by se měla zkrátit týdně o 2,5 hodiny ze 40 na 37,5 hodiny.

"Zkracování pracovní doby je zodpovědné, může to pomoci i v tvorbě pracovních míst," řekl předák ČMKOS Josef Středula, kterého odboráři v pátek na sjezdu zvolili do čela centrály na další čtyři roky. Podle Středuly kratšímu pracovnímu týdnu bude nahrávat i nastupující digitalizace.

Podle odborů Češi stráví v práci mnohem více času než jejich kolegové z jiných států EU. Středula uvedl, že německý zaměstnanec ročně v průměru odpracuje 1077 hodin, ten český pak zhruba o 270 hodin víc. "Lidé jsou tu před důchodem pak také mnohem víc unaveni," podotkl šéf odborů.

ČMKOS chce v příštích letech prosazovat i pětitýdenní dovolenou pro všechny. Podle zákoníku práce mají nyní pracovníci nárok na čtyři týdny volna. Odbory by chtěly dosáhnout i uzákonění dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi v náročných profesích a ve zdraví škodlivém pracovním prostředí. Tlačit budou i na zrušení karenční doby, tedy neproplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci.

Zrušení karenční doby se stalo také jedním ze sporných bodů při vyjednávání ANO s ČSSD o sestavování vlády. Vyjednavači obou stran už dřív oznámili, že se na proplácení náhrad i v prvních dnech stonání dohodli. Parametry ale neupřesnili.

ČMKOS chce pokračovat i ve své kampani Konec levné práce. Na vyjednávání o růstu mezd pro příští rok se chce připravit 11. září na setkání odborářů z celé republiky. Akce, která má předáky motivovat před začátkem kolektivního vyjednávání, se uskuteční už počtvrté.

Podle Středuly si pracovníci, které chránila kolektivní smlouva, vydělali mezi lety 2014 až 2017 v průměru o 137.347 korun víc než ostatní. Měli také celkově v průměru o 166 hodin kratší pracovní dobu, tedy o jeden měsíc, řekl Středula.

Odboráři chtějí prosazovat také to, aby cizinci v Česku dostávali za stejnou práci stejné odměny jako čeští zaměstnanci. Usilovat budou i o odstranění nerovného odměňování žen a mužů, vyplývá z usnesení.

Poslední dva z osmi bodů se týkají dalšího rozvíjení sociálního dialogu a zjednodušení právní úpravy pro evidenci odborových organizací.

Začal sjezd odborů, chtějí růst mezd a zkrácení pracovní doby

V Praze začal dnes dvoudenní sjezd největší odborové centrály v Česku. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která zastřešuje 29 svazů s asi 310.000 členů, si zvolí na další čtyři roky vedení a stanoví svou další strategii. Odbory chtějí tlačit na zkrácení pracovní doby o 2,5 hodiny týdně a na růst mezd. Požadovat budou zvýšení minimální mzdy z 12.200 na 13.700 korun od ledna. Při zahájení sjezdu to řekl předseda ČMKOS Josef Středula.

"ČR se nenachází tam, kde si nezaslouží. Myslíme si, že mzda ve výši deset eur včetně odvodů v zemi, která má slušný výkon ekonomiky, není v pořádku. Čeští zaměstnanci mají rozhodně na víc," řekl Středula. Dodal, že odboráři budou "nekompromisně vyjednávat" o dalším navýšení mezd. U minimální mzdy budou požadovat růst o 1500 korun od ledna.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se růstu minimální mzdy o požadovanou částku nebrání. "Principiálně s tím nemám problém," řekl novinářům Babiš. Podle něj je výše nejnižšího výdělku otázkou dohody mezi odboráři a zaměstnavatelskými svazy.

Zaměstnavatelé požadují, aby zvyšování minimální mzdy mělo jasná pravidla a bylo předvídatelné. Svaz průmyslu a dopravy už dříve uvedl, že by se růst měl navázat na vývoj průměrné mzdy, HDP a cen. O vytvoření pravidel usilovala i Hospodářská komora. Podle Babiše se nyní vede diskuse o nastavení "vztahu mezi minimální a průměrnou mzdou". Podle záměrů ministerstva práce by se pravidla pro stanovení měla dostat do připravované novely zákoníku práce.

Zkrácení pracovní doby by zaměstnavatelé nechali na přirozeném vývoji. "Plošné zkrácení pracovního týdne nevyhnutelně vede ke krácení mezd, což by pravděpodobně narazilo na vůli samotných zaměstnanců," uvedla Hospodářská komora. Snižovat délku pracovního týdne by mělo podle ní smysl v jiné situaci, než v jaké se česká ekonomika nachází. "Čelíme rekordně nízké nezaměstnanosti, kdy na trhu chybí 300.000 pracovníků. Pokud snížíme lidem úvazek, firmy budou potřebovat další pracovníky, aby nahradily vzniklý výpadek. Kde je vezmou?" táže se partner personálně-poradenské společnosti Devire Tomáš Surka.

"Firmy se dnes potýkají s obrovským nedostatkem lidí na trhu práce. Především v odvětvích, kde se pracuje v nepřetržitém provozu, si nyní nedovedu zkracování pracovní doby představit," doplnil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. O minimální mzdě se bude jednat na tripartitě až v červnu. "Dlouhodobě ale prosazujeme ukotvení výpočtu minimální mzdy jasným vzorečkem, tak aby její růst byl predikovatelný a zároveň nepolitický. Jednou z cest by mohlo být zafixovat ji například na 40 procent průměrné mzdy," dodal.

Odbory podle Středuly podporují vstup ČR do eurozóny. Česko by však nemělo euro přijímat teď, ale až po posílení koruny za lepšího kurzu, řekl Středula. Loni ve čtvrtém čtvrtletí dosahoval průměrný výdělek v Česku 31.646 korun. Podle Středuly při kurzu 27 korun by průměrný zaměstnanec v ČR vydělal 1172 eur, při kurzu 24,30 Kč za euro by to bylo 1302 eur a při kurzu 21,60 pak 1465 eur. "Mít a nemít 300 eur je opravdu vysoká kupní síla," dodal Středula.

Babiš řekl, že nyní je proti vstupu do eurozóny. Vlastní měna je podle něj vhodný nástroj pro řešení případné hospodářské krize. Skepticky se postavil i k posilování koruny. Kdyby koruna posílila na úroveň 18 až 19 korun za euro, mohlo by to podle něj ohrozit český vývoz.

Odboráři budou odpoledne volit vedení centrály na příští čtyři roky. Jediným kandidátem na předsedu je Středula. Protikandidáty nemají ani místopředsedové Radka Sokolová a Vít Samek. Podle mluvčí ČMKOS Jany Kašparové je navrhly do funkce znovu odborové svazy a dá se předpokládat, že se nynějšímu vedení nikdo další nepostaví a sjezd ho zvolí.

Na sjezd vedle Babiše dorazil i šéf Senátu Milan Štěch či místopředseda Sněmovny Jan Hamáček (oba ČSSD). V sále seděli Babiš a Hamáček vedle sebe. "Sluší vám to spolu, pánové. Kdybyste potřebovali místo, poskytneme," řekl Středula v narážce na vyjednávání o nové vládě. Později uvedl, že je třeba, aby vláda s důvěrou co nejdříve vznikla.

Sjezd v pražském hotelu Olšanka zahájilo promítání klipu s rychlými záběry z odborářských akcí a se střídajícími se tvářemi pracovníků. Doprovázelo ho bubnování. Bubenická skupina roztleskala odboráře v sále. Hned v úvodu přítomní minutou ticha uctili památku zaměstnanců, kteří zahynuli v práci.