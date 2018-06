Praha - Letošní sucho není tak zlé jako loni nebo například v roce 2015, říká Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Podle něj aktuálně proti dlouhodobým hodnotám chybí v půdě 40 až 60 mm srážek, s čímž by se krajina a vegetace měly vyrovnat, pomohly nedávné deště. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy je úroda místně odlišná podle toho, zda na daném místě zapršelo. Celkově podle něj půjde o průměrný nebo mírně podprůměrný rok.

"Vegetace, tak jak ji sledujeme, vypadá relativně dobře," uvedl Trnka. Podle něj jsou výnosy zatím o něco nižší než je průměr posledních let, ale zdaleka ne tak špatné jako loni.

Některé části republiky trpí v důsledku suchého dubna a května nedostatkem vody, hlásí podle něj zemědělci spolupracující s portálem Intersucho. "Některé porosty nevzešly nebo jsou ve špatné kondici, ale dopady nejsou zdaleka tak výrazné, jako například v roce 2015," dodal.

Pravděpodobnost, že by se v příštích dvou týdnech přiblížila nasycenost půdy vodou normálním nebo lepším hodnotám, se podle něj blíží deseti procentům. Vláhový deficit i při dlouhodobější předpovědi podle něj stále bude ve východních Čechách, východně od Prahy a částečně na Moravě. "Když si vezmeme počasí v posledních 55 letech, tak máme zhruba deseti nebo dvacetiprocentní pravděpodobnost, že se dostaneme na lepší nebo normální nasycení půdy, které by tam mělo být," hovoří o výhledu do začátku srpna. Situace je podle něj horší u spodních vod, které nedostatkem srážek trpí dlouhodobě.

Podle Pýchy je problém u pícnin, moc dobře se nevede také kukuřici. Naopak v některých částech Vysočiny ale zemědělci očekávají rekordní úrodu. Vysočina stejně jako jižní Morava je ale podle něj roztříštěná podle intenzity deště.

Společnost Hamé k tomu uvedla, že letošní úrodu zeleniny ovlivnilo sucho. "Mohu zmínit například hrášek, jehož se kvůli suchu urodilo méně než třeba loni - zhruba o čtvrtinu," řekl ČTK mluvčí firmy Petr Kopáček. "Kopr a špenát už máme zpracované, hrášek nyní zpracováváme jak ve sterilované podobě v našem závodě v Bzenci, tak zmražené v závodě Agrimex u Prahy, a už jsme zahájili zpracování nakládaných okurek," podotkl. Dodal, že poslední srážky zelenině pomohly, s úrodou ovoce to také zatím vypadá dobře, protože republiku nezasáhly jarní mrazíky.