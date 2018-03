Miloš Zeman společně s manželkou Ivanou zdraví své příznivce při příjezdu do Vladislavského sálu na Pražském hradě, kde složí 8. března 2018 druhý prezidentský slib a na dalších pět let se ujme prezidentského úřadu.

Miloš Zeman společně s manželkou Ivanou zdraví své příznivce při příjezdu do Vladislavského sálu na Pražském hradě, kde složí 8. března 2018 druhý prezidentský slib a na dalších pět let se ujme prezidentského úřadu. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Prezident Miloš Zeman zvolil pro svůj druhý inaugurační projev opět tmavé sako v lesklém provedení, které podle odborníka na styl Petra Lukeše není pro takovou příležitost nejvhodnější. Prezident Asociace vizážistů a stylistů, jehož ČTK oslovila, ale ocenil, že Zeman nahradil kravatu v barvách trikolóry z minulé inaugurace jednobarevnou vínovou vázankou. Matný slavnostní materiál na saku by Zemanovi doporučil i pedagog a historik módy Petr Tylínek. Lukeš ocenil oděv první dámy, vytkl mu jen barevné sladění právě s prezidentovou kravatou jako příliš prvoplánové.

"Při prvním pohledu na oblek prezidenta Zemana mě napadá, že má stejné lesklé sako jako při minulé inauguraci, které pro tuto příležitost není podle mého názoru vhodné. Je příliš efektní a nehodí se pro státníka v takové situaci," řekl Lukeš. Tradičně podle něj bylo Zemanovi trochu volnější, není jasné, zda je ušité na míru, což se projeví více právě v lesklém materiálu.

Tylínek také odsoudil lesklé sako. "Oblek pana prezidenta, který jsme měli možnost vidět již 28. října, jistě plní požadavky na společenský úbor určený pro menší společenské události. Napříště bych doporučil matný slavnostnější materiál. Na pozadí ostatních pánů byla tato blyštivá tkanina zbytečně nápadná," řekl ČTK. Všechny záhyby či v hlavici nepadnoucí levý rukáv tak byly podle něj zdůrazněny. "Vzhledem k věkové kategorii nositele chválím vcelku moderní střih saka. Škoda, že nebyl vidět alespoň centimetrový dolní okraj košilových rukávů, jak to předepisuje společenský katechismus," doplnil.

Do náprsní lištové kapsy by odborník namísto "čehosi bílého" zasunul měkký kapesní šátek ladící s kravatou. Ta si podle něj naopak dobře rozuměla se střídmým šatovým kostýmem první dámy. "Postřehl jsem i poslední dírku rukávového rozparku saka, čtveračivě vyšitou červenou nití, jak to před asi deseti lety propagovaly italské módní trendy pro zakázkově zhotovené obleky," poznamenal ještě k Zemanově saku.

Oblečení první dámy hodnotí Lukeš kladně. "Je vhodně zvolené pro danou příležitost, dobře padne její postavě a vhodná je i kombinace šatů s kabátkem. Ale sladění oblečení partnerů tak, že se použije stejná barva ve stylu ´zbylo mi z šatů, ušiju z toho kravatu´, je příliš prvoplánové, byť to tak jistě nebylo a vázanka je z jiného materiálu," řekl.

"Všiml jsem si velké bolesti dámských konfekčních oděvů. Plášť paní prezidentové byl malý v šíři zad. I zadní pohledy jsou při tak slavnostních aktech důležité. Oblečení politiků by měli zhotovovat špičkoví odborníci," domnívá se Tylínek.

Zcela nevhodné byly podle Lukeše vysoké boty, které zvolila prezidentova dcera Kateřina - také ve vínové barvě; vínovou kravatu měl i kancléř Vratislav Mynář. "Byly příliš výrazné a zdobené. Barva šatů Zemanovy dcery naopak s barvou šatů Ivany Zemanové ladila dobře," řekl. Kateřina Zemanová měla na sobě tmavě žluté volné šaty s páskem a širokou sukní.

"Myslím, že Miloš Zeman příliš na rady odborníků při oblékání nedá - a pokud mu dnešní oděv radil stylista, potřeboval by jiného," uzavřel Lukeš.