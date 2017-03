Město Chodov na Sokolovsku připravuje rekonstrukci plankenheimské rodinné hrobky v místním kostele sv. Vavřince. Na snímku z 8. března městský historik Miloš Bělohlávek vstupuje do hrobky.

Město Chodov na Sokolovsku připravuje rekonstrukci plankenheimské rodinné hrobky v místním kostele sv. Vavřince. Na snímku z 8. března městský historik Miloš Bělohlávek vstupuje do hrobky. ČTK/Kubeš Slavomír

Chodov (Sokolovsko) - Poprvé od roku 2013 se dnes otevřela rodinná hrobka rodu Plankenheimů v kostele svatého Vavřince v Chodově na Sokolovsku. Kryptu zkoumali památkáři, archeologové, ale i lékař z oboru soudního lékařství. Ostatky významného chodovského rodu, které jsou pomíchané a rozházené po kryptě, by měly být identifikovány a poté důstojně uloženy. Novinářům to řekl starosta Chodova Patrik Pizinger (HNHRM).

"Pro mě tím cílem je, abychom dokázali zidentifikovat ta jednotlivá těla, abychom je zase pietně uložili. Abychom pokud možno identifikovali ostatky Franze Flamina von Plankenheim, zakladatele chodovského kostela. A pro mě tím největším cílem je, pakliže bychom opravdu to jeho tělo dokázali identifikovat, zajistit rekonstrukci jeho obličeje. Protože my podobiznu Franze Flamina v Chodově nemáme," řekl Pizinger. Průzkum by měl ukázat, jakými nemocemi zemřelí trpěli, v jakém věku zemřeli, ale z předmětů uložených v rakvích může vypovědět i zajímavosti o době, ve které žili.

Plankenheimská hrobka byla do roku 2013 zakryta pouze dřevěným poklopem. Pietní místo ale bez vědomí města lidé navštěvovali a fotografie z ní například sdíleli na sociálních sítích. Město se tak rozhodlo kryptu uzavřít kamennou deskou a přístup do ní umožnilo právě až dnes odborníkům. Ti mají mimo jiné za úkol rozhodnout, jak hrobku případně do budoucna upravit. "Již se ukázalo, že krypta je v uspokojivém stavu, je oproti jiným podobným místům výjimečně suchá. Práce přímo v kryptě nyní potrvají asi dva týdny," řekl městský historik Miloš Bělohlávek.

Hrobka byla budována společně s kostelem svatého Vavřince, dokončena byla v květnu 1733. Majitel a stavitel kostela Franz Flamin von Plankenheim do ní byl pohřben jen pět dní po jejím dokončení. Podle pramenů by v kryptě mělo být 11 nebo 12 těl, z toho jen čtyři dospělí. Šlechtický rod Plankenheimů byl pro Chodov velmi významný, kromě kostela po sobě zanechal například dvoje boží muka a mariánský sloup.