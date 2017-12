Brno - Odboráři z brněnského dopravního podniku hrozí od 18. prosince stávkovou pohotovostí, pokud se neobnoví jednání o kolektivní smlouvě a nedojde k dohodě. Na dnešní tiskové konferenci to za odboráře řekl Libor Weinstein. Podle odborářů uvízlo jednání na mrtvém bodě. Mluvčí podniku Barbora Lukšová ale uvedla, že ve čtvrtek se sešlo užší vedení podniku se zástupci odborů a další jednání si naplánovali na 14. prosince. Vedení věří, že se s odboráři dohodne.

Jádrem sporu je zvýšení mezd. Zatímco odboráři požadují 4500 korun na zaměstnance, vedení zatím v protinávrzích přišlo s částkou zhruba 3000 korun. "Pokud se mají udržet současní zaměstnanci a přilákat noví, je potřeba plat výrazně navýšit," řekl Weinstein. Je si přitom vědom toho, že aktuálně na to dopravní podnik nemá.

Od města dostane na platy navíc 120 milionů korun, požadavky odborářů by přitom stály 220 milionů navíc ročně. "Záleží na městě, jak k tomu přistoupí. Od roku 2012 se nezdražovalo jízdné, ale není to jediná cesta," řekl Weinstein. Tržby z něj jsou od té doby na úrovni necelé miliardy korun.

Odboráři jsou podle něj ochotní se bavit o kompromisním protinávrhu a přistoupit na nižší zvýšení mzdy. "Může to být kompenzováno mimoplatově," řekl Weinstein. Odboráři si totiž také stěžují, že neustále roste množství odpracovaných přesčasů a kumuluje se únava a stres z náročného povolání v hustém městském provozu. Podle odborářů chybí dopravnímu podniku do ideálního stavu 200 řidičů, dopravní podnik uvádí polovinu. Z 2700 zaměstnanců je řidičů zhruba 1300. Podle odborářů chybí i zaměstnanci v dělnických profesích.

Průměrná mzda řidiče je přes 30.500 korun hrubého, ale až po započtení přesčasů a dalších příplatků. Průměrná hrubá mzda řidiče se pohybuje okolo 26.000 korun, nástupní mzda je podle odborářů v čistém kolem 16.000 až 17.000.

Odboráři také chtějí, aby se další jednání uskutečnila s prostředníkem, na jméně panuje shoda s vedením. Podle dopravního podniku však odboráři museli v žádosti o prostředníka napravit nedostatky.

Současná kolektivní smlouva platí do konce letošního roku, avšak podle dodatku může platit až do konce dubna, pokud by se nepodařilo včas dojednat novou. "Chceme se domluvit tak, abychom byli spokojení. Zároveň jsem však připraveni využít veškerých zákonných prostředků, pokud by se nám nedařilo se domluvit," řekl Weinstein.