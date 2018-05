Praha - Zhruba dvě stovky odborářů z celé země dorazí 12. června do Prahy, aby se dohodli na strategii pro vyjednávání s vládou o růstu platů. Na svém protestním shromáždění budou jednat i o případných nátlakových akcích. ČTK to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Odbory nejsou spokojeny s tím, že vyjednávání s Babišovou vládou o zvýšení výdělků ještě nezačala a že chystaný kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů počítá v programovém prohlášení s přidáváním jen u vybraných profesí.

Ve veřejném sektoru se platy zvedaly naposledy loni v listopadu. Učitelům tarify rostly o 15 procent, ostatním o deset procent. O desetinu si polepšili od ledna pak i zdravotníci. Odboráři už v únoru oznámili, že budou požadovat další přidání, a to ještě letos. Premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) vyzvali k jednání v polovině března. Podle Středuly zatím žádný příslib a termín předáci nemají.

"Nechtěli jsme se dostat pod časový tlak, proto jsme vyzvali k jednání dřív než obvykle. Tohle je první protestní akce - není obvyklé, abychom se scházeli (předáci) v takovém počtu. Dohodneme se, jak budeme dál postupovat," řekl Středula. Vláda v demisi podle něj nemá jasno, komu by chtěla přidat. "Pokud by přidání nebylo plošné, klesl by některým profesím reálný příjem. Lidé jsou naštvaní. Je to souboj o plošné přidání," dodal předák ČMKOS. Na podzim Česko čekají komunální volby.

Ministerstvo financí začalo připravovat rozpočet na příští rok. Kolik peněz by v něm mělo na růst výdělků ve veřejném sektoru být, není zatím jasné. O podobě státní pokladny by měla den po odborářském shromáždění diskutovat tripartita. Sejít se má 13. června odpoledne.

ČR má vládu bez důvěry. Sociální demokraté o svém vstupu do příštího menšinového kabinetu s ANO a podporou komunistů hlasují do poloviny června ve vnitrostranickém referendu. Prezident Miloš Zeman dnes oznámil, že Babiše premiérem jmenuje 6. června bez ohledu na výsledek hlasování uvnitř ČSSD. Lídr ANO míní, že by jeho druhá vládní sestava mohla o důvěru Sněmovny požádat po 10. červenci.

Podle programového prohlášení chce připravovaná vláda "podporovat nárůst platů u vybraných profesí". Dokument zmiňuje pedagogy a pracovníky v sociálních službách. Výdělky ve školství by měly být v roce 2021 přinejmenším o polovinu vyšší než loni. Program uvádí také to, že do konce volebního období by se měly zvednout platy v kultuře a měly by odpovídat odměnám ve školství či sociálních službách. Připravovaný kabinet slibuje postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví a zlepšení ohodnocení administrativních a odborných pracovníků u soudů.

Odborům vadí to, že by si měli polepšit jen některé profese. Tlačit chtějí na to, aby si přilepšili všichni pracovníci. Poukazují na dobrou kondici české ekonomiky a rekordně nízkou nezaměstnanost. "Chceme vyjednávat. K protestním akcím přistoupíme v krajní situaci," uvedl Středula. Podle něj se ale zatím zdá, že vývoj "spěje ke konfliktu".

Podle informačního systému o průměrném výdělku loni ve veřejném sektoru pracovalo 634.700 lidí. Průměrný plat dosahoval 31.968 korun, meziročně se zvýšil o 8,4 procenta. Polovina lidí vydělávala víc než 29.840 korun hrubého měsíčně, medián se proti předchozímu roku zvedl o 7,6 procenta.