Mladá Boleslav - Odboráři označili dohodnutý růst mezd v mladoboleslavské automobilce Škoda Auto za nejvyšší od spojení firmy s koncernem Volkswagen. Uvedl to dnes týdeník Škodovácký odborář. Tarifní mzdy vzrostou o 12 procent, schválila ve středu podniková rada odborů. Skončilo tak dlouhé a obtížné kolektivní vyjednávání a na poslední chvíli byla odvrácena hrozící stávka.

"Splnili jsme mandát stanovený podnikovou radou a dosáhli úspěchu, který bude někdo jen velmi těžko překonávat. Je to nejvyšší výsledek Odborů KOVO od spojení firmy Škoda s koncernem Volkswagen," řekl předseda podnikové rady Jaroslav Povšík.

Kromě zvýšení tarifů zaměstnanci zároveň obdrží jednorázovou platbu ve výši 7000 korun v dubnové mzdě. Tarifní zaměstnanci v květnu obdrží spolu s dubnovou mzdou variabilní bonus ve výši 60.000 korun, tedy zhruba o 46 procent víc než loni. Odbory uvedly, že dubnová mzda při započtení veškerých bonusů, ohodnocení a navýšených příplatků přesáhne u většiny zaměstnanců Škodovky 100.000 Kč. "Bude to skutečně bohatá výplata," uvedl Povšík.

Odbory považují za úspěch, že mzdová dohoda bude uzavřena pouze na jeden rok. Automobilka původně navrhovala uzavřít dohodu na 27 měsíců. "To znamená, že v podstatě už docela brzy budeme vyjednávat další nárůst mezd! Navazujeme tedy na naši strategii postupného a pravidelného přibližování se evropským mzdám," uvedl týdeník.

Úspěchem pro odbory je také oddělení jednání o zavedení osmnáctisměnného systému od jednání o mzdách. "Odbory KOVO o něčem takovém odmítly jednat, firma musela tento záměr od mzdového jednání oddělit. Bohužel to neznamená, že s podobným požadavkem v budoucnu firma opět nepřijde," uvedli odboráři.

Odboráři spočítali, že při sečtení od dubna zvýšených tarifů, růstu osobního ohodnocení, v průměru o více než 50 procent navýšených příplatků od ledna 2018 například za práci ve směnách, atypickém směnném systému, jednorázové platby 7000 korun, základu 2000 Kč prémie na podzim a navýšeného variabilního bonusu, porostou mzdy ve Škoda Auto v Mladé Boleslavi a Vrchlabí o více než 20 procent, v Kvasinách na Rychnovsku dokonce o zhruba 30 procent.

Odboráři v týdeníku také uvádějí, jak by vzrostly mzdy, kdyby odbory nebyly. "V dubnu 2018 růst tarifu o čtyři procenta, mzdová dohoda na 27 měsíců a zavedení osmnáctisměnného systému až na pět let! Taková byla nabídka, nebo spíše požadavek firmy Škoda na počátku kolektivního vyjednávání. A vůbec to nebyl vtip ... Zhruba tak by ve firmě Škoda vzrostly mzdy, kdyby za zaměstnance nevyjednávaly Odbory KOVO. A to ještě počítejme s tím, že bez existence odborů by i tato vstupní nabídka firmy byla nižší," uvedl týdeník. Navýšení mezd bude podle odborů firmu stát čtyři miliardy korun.

Automobilka v únoru odborářům nabídla růst mezd o 15 procent během 27 měsíců. Zaměstnanci by také obdrželi prémie nad rámec pravidelného bonusového systému v celkové výši 25.000 korun.

Průměrná mzda tarifního zaměstnance ve Škodě Auto v roce 2017 činila 45.385 korun, s dvanáctiprocentním zvýšením by tedy měla průměrná mzda ve Škodovce přesáhnout 50.000 Kč.

Škoda Auto, jeden z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v České republice zaměstnává zhruba 30.000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1,200.500 aut.