Praha - Koruna za 15 let, kdy se začala v hotovostní podobě používat jednotná evropská měna, posílila proti euru o zhruba 18 procent. V roce 2002 se začala obchodovat na úrovni kolem 32 Kč za euro, poté v roce 2004 oslabila až nad 33 Kč/EUR, aby v půlce roku 2008 krátce česká měna posílila až pod 23 Kč za euro, dosud nejsilnější hodnotu vůči euru. V posledních třech letech je ale její kurz oslabován intervencemi České národní banky na úroveň kolem 27 Kč/EUR. Vyplývá to z výpočtů ČTK a vyjádření oslovených analytiků. Podle nich přitom posilování koruny bylo doprovázeno přibližováním úrovně české ekonomiky západoevropským zemím.

Euro začalo platit v hotovostní podobě před 15 lety 1. ledna 2002 a nahradilo dříve platné měny používané ve státech eurozóny. Pro bezhotovostní platby bylo již ovšem zavedeno od ledna 1999. Nyní eurem platí 19 zemí EU. Naposledy do eurozóny vstoupila Litva v roce 2015, a to jako poslední z pobaltských zemí. V době svého vzniku bylo euro vnímáno jako nástroj k dosažení hospodářské stability. Už na počátku ale existovaly i kritické hlasy, podle nichž nemůže měnová unie fungovat v tolika různorodých ekonomikách.

Na začátku roku 2002 se koruna obchodovala podle údajů serveru Patria.cz kolem 32 Kč/EUR. Následně koruna posilovala, aby se během první poloviny 2002 poprvé vůbec dostala pod hranici 30 korun. Poté ovšem začala koruna proti euru oslabovat a na počátku roku 2004 se dostala až nad 33 Kč/EUR. Pak až do léta roku 2008 posilovala. Tehdy se dokonce krátce dostala pod hranici 23 korun za euro. Nyní se více než tři roky obchoduje kvůli intervencím České národní banky kolem hranice 27 korun za euro.

Výrazně přitom koruna začala vůči euru posilovat po vstupu země do EU v květnu 2004, upozornil analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. "Toto období (po vstupu do EU) bylo charakteristické rychlým růstem české ekonomiky a kontinuálním posilováním koruny vůči euru. Docházelo k reálné konvergenci české ekonomiky vůči ekonomice eurozóny, a to jak prostřednictvím rychlejšího růstu HDP, tak i zmíněným posilováním koruny," uvedl. Ve druhé polovině roku 2007 a první polovině roku 2008 tempo posilování koruny výrazně zrychlilo a v červenci 2008 se koruna vůči euru podle něj krátce dostala pod hladinu 23 Kč/EUR, což jsou dosud nejsilnější hodnoty české měny vůči euru.

Hlavní ekonom Roklen Lukáš Kovanda upozornil na to, že od zavedení eura v roce 1999 dosáhl kurz koruny k euru své nejslabší úrovně 38,44 Kč/EUR v první polovině roku 1999. Koruna naopak nejvíce zpevňovala v polovině roku 2008. "První pololetí roku 1999 a polovina roku 2008 zároveň ohraničují periodu, ve které česká měna vůči euru v trendovém pohledu setrvale zpevňovala, a to celkově o více než 40 procent. Zároveň v této periodě docházelo k ekonomickému dohánění Německa a dalších prosperujících západních ekonomik," uvedl.

Eurozóna přitom podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala představuje pro českou ekonomiku nejdůležitějšího obchodního partnera, protože do ní směřují plné dvě třetiny českých vývozů. "Existence samotného eura se projevuje v tom, že české firmy (především ty s exportním zaměřením) často používají euro ve velké části výrobního procesu na straně vstupů i výstupů. Dochází tak k přirozené "euroizaci" české ekonomiky," upozornil.

Samotné přijetí eura v Česku ale není na pořadu dne, současná vláda s ním nepočítá. "Pokud by přijetí eura začala výrazně podporovat nově vzniklá vláda z voleb příštího roku, pak je nebližší možný termín přijetí eura v roce 2022," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Upozornil, že například Slovensko vstoupilo do systému směnných kurzu (ERM II) v listopadu 2005 a euro přijalo 1. ledna 2009. Každá země musí být v ERM II alespoň dva roky. "V tuto chvíli se však nezdá, že by přijetí eura mělo v příštích volbách být důležitou otázkou, přijetí eura před rokem 2025 tak neočekávám," dodal Seidler.