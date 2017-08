Praha - Závěr dnešní nepovedené odvety s Crvenou Zvezdou Bělehrad, po které fotbalistům Sparty skončila pohárová sezona, ukázal, jak je pro ně nepostradatelný Tomáš Rosický. Bohužel pro letenský celek však bývalý záložník Arsenalu stále není v takové kondici, aby mohl do utkání nastoupit od začátku.

Sparta po úvodní prohře 0:2 v Bělehradě potřebovala k postupu do 4. předkola Evropské ligy vstřelit tři branky, ale její naděje vzaly za své už v 19. minutě, kdy dal jediný gól zápasu Boakye. Trenér Stramaccioni po přestávce poslal na trávník Lafatu, Ben Chaima a především Rosického, který trápící se domácí probral a zejména díky němu si vytvořili několik obrovských šancí.

Otázka, proč nenastoupil od začátku, se tak přímo nabízela. "To nešlo, nebyl jsem na tom fyzicky tak, abych mohl hrát od začátku," řekl Rosický, který kvůli vleklým problémů a operaci achilovky odehrál teprve třetí zápas od loňského návratu na Letnou z Anglie.

"Doufal jsem, že by to mohlo být 0:0 a byla by šance s tím ještě něco udělat a zmáčknout je," uvedl Rosický. "Což se trochu potvrdilo, že by to šlo, ale bohužel," řekl bývalý reprezentační kapitán k závěrečné patnáctiminutovce, kdy Sparta soupeře zatlačila. Crvene Zvezdě už však o moc nešlo, protože by musela inkasovat čtyřikrát, aby nepostoupila.

"Po gólu, co jsme dostali, jsme museli dát čtyři góly, takže pro nás bylo hlavně důležité, abychom neprohráli. Chtěli jsme něco, abychom se měli od čeho odrazit, ale bohužel. Je to velice špatný, protože když Sparta není v Evropě, tak ztrácí prestiž," prohlásil Rosický.

Před zápasem by Spartě zajistila postup výhra 3:0, na to však byla podle Rosického hra domácích příliš upracovaná. "Jejich kombinace byly mnohem lehčí než naše. My se dlouho k ničemu nedostali. Jednu střelu měl Martin Frýdek, ale to je na zápas, který potřebujete vyhrát o dva, eventuálně o tři góly strašně málo," prohlásil.

Týmu také nepomohlo pět změn oproti nedělnímu ligovému duelu s Bohemians 1905. "V každém zápase byla sestava diametrálně jiná a týmu to neprospívá. Až trenér najde něco ideálního, tak budeme v jiném herním i bodovém rozpoložení. Ale to jsou všechno obrovské otazníky, které budeme poznávat postupně a může nás to bolet," uvedl Rosický.

Sparta se však podle něj nesmí vzdát. "Vím z vlastní zkušenosti, že když se zraníte, tak musíte být optimista, jinak vás to semele a nevrátíte se," uvedl. "Jsem hráč Sparty a Sparta se rozhodla pro nějakou cestu, které musíme věřit všichni a musíme o tom přesvědčit i ostatní. Když tomu totiž nebudeme věřit, tak to bude ještě horší," dodal.

"Ale tohle všechno jsou prázdná slova. Všechno musíme ukázat především na hřišti," prohlásil Rosický.