Rostov - Co se mohlo pokazit, to se podle trenéra fotbalistů Sparty Tomáše Požára v úvodním utkání druhého kola Evropské ligy v Rostově pokazilo. Letenský celek v Rusku prohrál 0:4, když od 31. minuty hrál bez vyloučeného Tiémoka Konatého.

"Do zápasu jsme nevstoupili dobře a stalo se to, co jsme nechtěli. Padali jsme hrozně hluboko, prohrávali jsme osobní souboje a nesbírali jsme odražené míče," řekl Požár na tiskové konferenci. "Věděli jsme, že je soupeř silný ze standardních situací a i když jsme mu je nechtěli dávat, tak jsme mu je dávali a po jedné inkasovali," dodal.

Rostov poslal do vedení v 15. minutě Mevlja, a když po půlhodině dostal za zbytečný faul druhou žlutou kartu Konaté, přidali Poloz a Noboa do poločasu dva góly. Po přestávce dokonal debakl střídající Azmún.

"Zápas zásadně ovlivnilo vyloučení. Viděl jsem druhý zákrok, musím se ještě podívat na ten první," řekl Požár ke Konatého faulům. "Ale od začátku bylo všechno špatně a nebude se nám domů vracet dobře. Ale v neděli zase hrajeme a na to se musíme koncentrovat," dodal.

Pro záložníka z Pobřeží slonoviny je to velmi nešťastné načasování, protože podzim strávil za trest v juniorce poté, co si chtěl vytrucovat přestup. A po návratu do týmu si chtěl výkony usmířit fanoušky. "Bylo to nešťastné, pro Timiho tím spíš, že ten jeho příběh je takový, jaký je," uvedl sparťanský kouč.

Sparta přitom po povedené přípravě, ve které ani jednou neprohrála a porazila i silný Zenit Petrohrad, jela do Ruska sebevědomá. "Jsme velmi zklamaní. Přijížděli jsme velmi optimisticky naladění a věřili jsme, že něco dokážeme uhrát," prohlásil Požár.

Místo toho Sparta v Rostově vyhořela a z domácí odvety, pokud se nestane zázrak, bude pouze formalita. "Musíme vyvodit důsledky směrem k týmu, abychom příště nastoupili v takovém složení, abychom měli šanci na úspěch," řekl Požár. "Nemyslím si, že by nás soupeř něčím překvapil. Věděli jsme, jak hraje, předpokládali jsme, v jaké sestavě nastoupí. Hrál prostě dobře a my jsme si s tím neporadili," uvedl.

Odveta bude těžká, neřešitelná, řekl Koubek

Brankář Tomáš Koubek po prohře 0:4 v úvodním utkání druhého kola Evropské ligy v Rostově přiznal, že fotbalisté Sparty jsou před domácím odvetou v neřešitelné situaci. Letenský celek proto podle něj musí hodit prohru za hlavu, aby ho nepoznamenala v boji o titul v české nejvyšší soutěži.

"Je to facka. Příprava byla skvělá a první ostrý zápas nám absolutně nevyšel. Co dodat...," řekl Koubek novinářům. "Ale myslím, že existují ještě drtivější porážky. Čtyři nula je sice moc, ale okolnosti to dovolily. Teď nás čeká vstup do ligy, který musíme zvládnout líp. Protože chceme vrátit titul na Letnou," přidal.

Sparta inkasovala už v 15. minutě po standardní situaci, pak přišla o vyloučeného Konatého a Rostov třikrát přesilovku využil. "Kdybychom za stavu 1:0 nedostali kartu, tak i s inkasovaným gólem by byl dvojzápas otevřený. Ale takhle je to už pro nás těžké, neřešitelné," prohlásil.

"Rostov vyhrál zcela zaslouženě. Tím vstupem do utkání a tím, co předvedl po červené kartě," přidal Koubek. "Musíme se z toho poučit, nemělo by nás takhle zlomit, když dostaneme první gól. Poprvé ve Spartě jsem dostal čtyři branky, sebevědomí to pošramotilo nám všem," uvedl.

Sparta se teď podle Koubka musí z těžké prohry poučit. "Člověk někdy musí zase začít od píky a my třeba tím, že si vzpomeneme na to, díky čemu jsme postoupili až sem," řekl český reprezentant. "To je prostě fotbalový život. Někdy porazíte Southampton, Beer Ševu, Inter Milán a někdy prohrajete v Rostově a remizujete v Brně. Musíme zvednou hlavy a jít dál," prohlásil.

Vácha se na Konatého vyloučení nechtěl vymlouvat

Záložník Lukáš Vácha se po debaklu 0:4 v Rostově nechtěl vymlouvat na vyloučení záložníka Tiémoka Konatého. Fotbalisté Sparty podle něj měli v úvodním utkání druhého kola Evropské ligy hrát i v oslabení mnohem aktivněji.

"Dva měsíce jsme se na něco připravovali a evidentně nám to nějakým způsobem nevyšlo," řekl Vácha novinářům. "Soupeř ukázal sílu, i když to měl usnadněné tím, že jsme hráli v deseti. Ale na to bychom se neměli vymlouvat. Měli jsme být aktivnější a nedostat zbytečně čtyři góly," dodal.

Sparta prohrávala od 15. minuty po gólu Mevlji, pak byl po zbytečné druhé žluté kartě vyloučen Konaté a Sparta v oslabení ještě třikrát inkasovala. "To bych nekomentoval, to se mohlo stát komukoliv, bylo to nešťastné," uvedl k vyloučení spoluhráče Vácha.

Konaté musel ze hřiště zrovna ve chvíli, kdy Sparta po brzkém inkasování začala vyrovnávat hru. "Nevstoupili jsme do zápasu špatně, ale srazil nás gól ze standardky. Vyloučení pak dodalo soupeři sebevědomí, zatímco my jsme věděli, že to nebude ne nezvratný, ale hodně složitý," prohlásil.

Váchu mrzelo Konatého vyloučení především proto, že v plném počtu by Sparta měla na to hrát s Rostovem vyrovnaný zápas. "Kdybychom hráli v jedenácti a nedostali hned druhý gól v prvním poločase, tak by to bylo aktivnější," uvedl. "V první půli jsme nepůsobili tak odevzdaným dojem. Soupeř si potom začal věřit a ukázal sílu. Narostlo jim sebevědomí, protože věděli, že to dohrajou a my moc šancí mít nebudeme," dodal.