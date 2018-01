Praha - Česká pošta od února zvýší cenu známky na obyčejný dopis do 50 gramů o tři koruny na 19 Kč. Cena doporučeného psaní vzroste o šest korun na 44 Kč. Balíky o hmotnosti do dvou kg nezdraží. Vyplývá to z informací České pošty. Pošta zdražení odůvodňuje snahou o zajištění kvality a dostupnosti poštovních služeb.

Množství posílaných dopisů v posledních letech klesá. Jen v roce 2016 se snížil počet doručených obyčejných psaní o 11 procent, absolutní čísla pošta neuvedla.

Pošta naposled zvyšovala cenu známky pro vnitrostátní doručování v roce 2016, kdy její cena stoupla o tři koruny na 16 Kč. Ve stejném roce se zvyšovala i cena doporučeného dopisu. Loni pošta zdražila posílání doporučených a cenných balíků po ČR i do zahraničí.

"Cílem České pošty je nabídnout občanům ČR takové portfolio poštovních i nepoštovních služeb, aby byly uspokojeny všechny jejich potřeby a požadavky jak z hlediska kvality, tak i dostupnosti. Výhodnější ceny ve srovnání se základním ceníkem získají držitelé Zákaznické karty České pošty, kterou si mohou zdarma pořídit na pobočkách České pošty nebo prostřednictvím internetu na www.zakaznicka-karta.cz," řekl ČTK mluvčí pošty Matyáš Vitík. Nové poštovní podmínky se všemi změnami budou k dispozici na všech poštách a na webu České pošty.

Česká pošta spravuje 3200 poboček, což představuje jednu z nejhustších sítí v Evropě. Podnik zaměstnává více než 31.000 zaměstnanců a v roce 2016 vykázal zisk 193 milionů korun při výnosech 19,4 miliardy Kč.