Praha - Cestující v pražské hromadné dopravě čekají od soboty změny. Bude posílen provoz metra, na řadě městských autobusových linek se zkrátí večerní intervaly a některé linky posílí i ve špičkách. Nově budou všechny noční tramvaje a autobusy v Praze i Středočeském kraji jezdit v číselných řadách začínajících devítkou, která nahradí dosavadní pětku. Trvalé změny najdou lidé na webu společnosti Ropid, která pražskou MHD organizuje.

V pracovní dny posílí provoz metra na všech trasách na konci odpolední špičky a v době od 21:00 do 22:30, kdy bude zkrácen interval z deseti na 7,5 minuty. Kratší interval bude rovněž v pátek odpoledne. Soupravy na trase C budou nově v ranní špičce pracovního dne zajíždět do Letňan, dosud část z nich končila ve stanici Ládví. Na lince A pojedou v pracovní dny všechny spoje až do stanice Nemocnice Motol.

Kvůli návaznosti na metro bude od soboty zhruba od 21:00 do 22:30 zkrácen interval na většině autobusových linek, a to z 20 na 15 minut a ze 40 na 30 minut. V různých obdobích pracovních dnů se zkrátí také interval autobusů číslo 113, 119, 125, 136, 180 a 213. Na lince 100 bude interval kratší o víkendech.

Vzhledem k tomu, že příměstské a regionální autobusové linky již zaplnily číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná doprava ve Středočeském kraji se dál rozvíjí, jsou pro její potřeby uvolněna čísla od 501 do 750. Z tohoto důvodu změní noční městské autobusové linky 501 až 515 svá čísla na 901-915, noční příměstské autobusy 601-610 budou 951-960 a noční tramvajové linky 51-59 budou nově 91-99.

Přečíslování se dotkne i městských denních autobusů s čísly 250 a výše. Tato číselná řada bude v budoucnu totiž určena školním linkám.

Změny v MHD schválila městská rada počátkem dubna, důvodem jejich zavedení byly požadavky městských částí. Radnice zaslaly zhruba stovku návrhů na úpravy vedení linek, magistrát z nich vybral 49. Změny, které bude město zavádět postupně, zaplatí z peněz ušetřených loni v rámci pražské integrované dopravy, jde asi o 65 milionů korun.