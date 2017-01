Praha - V posledním desetiletí mírně ubývá žen, které užívají hormonální antikoncepci. S tím klesá i počet balení antikoncepce, které jsou každoročně dodány na tuzemský trh. Antikoncepci v Česku užívá zhruba polovina žen v plodném věku. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a informací, které ČTK poskytl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Vrcholu v užívání a dodávkách na trh dosáhla Česká republika zřejmě v roce 2007, kdy bylo na trh dodáno 3,49 milionu balení hormonální antikoncepce za zhruba 1,16 miliardy korun. V tomto roce antikoncepci užívalo 1,38 milionu žen, při přepočtu na ženy ve věku od 15 do 49 let, což se považuje za plodný věk, to bylo 547 žen z tisícovky. Většina žen dávala přednost klasické antikoncepci (1,22 milionu žen) před nitroděložními tělísky či jinými nitroděložními prostředky (165.532 žen).

Od té doby se dodávky i počty žen snižovaly. Do roku 2015 klesly dodávky zhruba o čtvrtinu na 2,61 milionu balení. Jejich hodnota bez DPH a obchodní přirážky činila předloni 1,03 miliardy korun. Dá se očekávat, že loňské dodávky budou ještě o něco nižší, do konce listopadu se na trh dostalo 2,21 milionu balení za 870 milionů korun. Údaje za prosinec zatím nemá SÚKL k dispozici.

Počet žen s antikoncepcí do roku 2013 klesl asi o osm procent, ve srovnání s údaji ÚZIS za rok 2015 dokonce asi o 24 procent. V roce 2015 se ale ústavu nepodařilo získat informace ze všech gynekologických ordinací, a tak úspěšnost sběru činila 87 procent.

V posledních letech naopak roste počet dodávek takzvané nouzové antikoncepce, která se užívá po nechráněném pohlavním styku. Zatímco mezi lety 2008 a 2011 dodávky na trh nepřekročily 47.000 balení, v loňském roce už v lékárnách bylo 77.000 balení v hodnotě 29,5 milionu korun. Nárůst může souviset s dostupností těchto tablet. Ta se v minulých letech výrazně zjednodušila, zhruba od poloviny roku 2015 se většina této antikoncepce prodává v lékárnách bez omezení.

Užívání antikoncepce má své odpůrce a zastánce i mezi odborníky. Někteří lékaři vystupují proti tomu, aby se antikoncepce předepisovala mladistvým, a dávají dlouhodobé užívání antikoncepce do souvislosti s pozdějšími problémy s plodností. Jiní lékaři tato tvrzení odmítají.

Dodávky hormonální antikoncepce na český trh:

Rok Počet balení (v milionech) Hodnota bez obchodní přirážky a DPH (v milionech korun) 2000 2,67 0 2001 2,85 639,3 2002 3 699,1 2003 3,13 790,7 2004 3,09 856,5 2005 3,38 984,4 2006 3,24 1001,6 2007 3,49 1158,9 2008 3,45 1209,6 2009 3,3 1249,3 2010 3,33 1281,1 2011 3,17 1224,4 2012 3,13 1203,3 2013 2,94 1137,9 2014 2,84 1098,4 2015 2,6 1029,4 2016* 2,21 869,5

* údaje ke konci listopadu

Zdroj: SÚKL

Počet žen s antikoncepcí:

rok počet žen s antikoncepcí (v tisících) počet žen s antikoncepcí v přepočtu na 1000 žen v plodném věku (15-49 let) 2000 1009,4 390 2001 1084,4 424 2002 1139 448 2003 1195,3 472 2004 1273,4 505 2005 1284,5 510 2006 1365,6 543 2007 1383,2 547 2008 1370,7 539 2009 1358,2 534 2010 1345,2 531 2011 1316,8 528 2012 1281,5 517 2013 1273 520 2014 údaje nejsou k dispozici údaje nejsou k dispozici 2015* 1.055 437

*Část ordinací údaje za rok 2015 nedodala, úspěšnost sběru dat činila 87 procent.

Zdroj: ÚZIS