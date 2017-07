Praha - Od neděle 30. července začnou silničáři opravovat dálnici D8 u Prahy zhruba od sjezdu na Zdiby do 5. kilometru. Oprava bude rozdělena do sedmi etap, skončit má v listopadu 2019. V tiskové zprávě to oznámila společnost Eurovia, která úsek rekonstruuje.

Začátek oprav podle firmy řidičům způsobí jen málo komplikací. To se ale změní během srpna poté, co se silničáři přesunou s opravami do středového dělicího pásu. Rychlé jízdní pruhy proto budou muset být uzavřeny a doprava se ve dvou zúžených pruzích v obou směrech přesune do pravých jízdních pruhů, uvedla mluvčí společnosti Iveta Štočková.

Po dokončení prací ve středním dělicím pásu se práce přesunou na část dálnice směrem do Prahy a provoz bude veden v části na Ústí nad Labem. Následně se bude pracovat ve směru do Ústí nad Labem. Práce jsou naplánovány tak, aby v době zimní údržby bylo možné místem projíždět bez omezení, uvedla firma.

Během oprav silničáři kompletně vymění povrch vozovky a komunikace bude rozšířena v místech, kde se nacházejí nájezdy a sjezdy. Cena rekonstrukce sedmikilometrového úseku činí 268 milionů korun. Silničáři na ní budou pracovat od 07:00 do 18:00, v některých případech budou moci šoféři dělníky na stavbě vidět i o víkendu, slíbila firma.