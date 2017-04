Washington - K volebním urnám se v sobotu a dnes vydaly také statisíce Francouzů žijících mimo svou vlast. Například v Berlíně a Londýně si kvůli vykonání občanské povinnosti museli Francouzi vystát dlouhé fronty, píše agentura AFP. Mnohé mobilizuje napjatá bezpečnostní situace v zemi nebo obavy z opakování amerického scénáře.

"Je to náš občanský úkol, přestože jsme tady," řekl agentuře AFP Adrien Gontier ve Washingtonu, kde se před volbami zaregistrovalo přes 11.000 voličů. V zámoří volili Francouzi kvůli časovému posunu už v sobotu. Dohromady se v USA a Kanadě přihlásilo asi 200.000 osob, ve Spojených Státech jich je oproti minulým volbám o 30 procent více.

"Koneckonců jsme tady ve Spojených Státech viděli, co se stane, když se volí špatně nebo nevolí vůbec. Neradi bychom, aby měla Francie svého Trumpa," vysvětluje svoji účast další Francouz v hlavním městě USA v narážce na zvolení amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Desítky volebních místností se dnes otevřely také v Británii a před některými z nich již čekaly stovky nedočkavců. "Myslím, že v Londýně přijde volit asi 50.000 lidí, takže nás čeká perný den," uvedl předseda komise v jedné z volebních místností v britské metropoli Edouard De Guitaut.

"Hodilo by se mi odvolit elektronicky, ale to nebylo možné. Takže člověk si musí přivstat a vystát frontu, protože tady jde o občanskou povinnost," řekla AFP Magalie Belmová ve čtvrti South Kensington, kde prostoje u volební místnosti přesahovaly dvě hodiny.

Francouzské ministerstvo zahraničí, které odpovídá za organizaci hlasování v cizině, dnes odpoledne uvedlo, že "globálně nenastaly žádné větší problémy". Dodalo, že "tu a tam" byly fronty, a to především v Montréalu. "Tam jsme zaznamenali největší potíže," informoval úřad podle deníku Le Monde. Ministerstvo dodalo, že volby organizovalo na základě účasti v roce 2002. Pro rozhodující druhé kolo v květnu chce zvětšit počet volebních místností.

Kromě Montréalu se museli velkou dávkou trpělivosti obrnit také voliči v Torontu nebo Berlíně, jediným bezpečnostním zádrhelem však zůstává incident z New Yorku. Tamní francouzský konzulát, kde hlasování probíhalo, byl v sobotu odpoledne nakrátko evakuován po nahlášení bomby.

U amerických volebních místností vládla v důsledku "současného kontextu" mimořádná bezpečnostní opatření, podobně jako ve Francii. Americký prezident Donald Trump se domnívá, že čtvrteční atentát v Paříži "zřejmě pomůže" výsledku Marine Le Penové. Vlna útoků podle jedné voličky v argentinském Buenos Aires rezonuje i v zahraničí. "Hodně lidí jde volit, podle mě je atentáty mobilizují," myslí si Noémie Nabelová.

Na prezidentské volby stáli Francouzi v Praze frontu

O dnešní první kolo prezidentských voleb ve Francii mají velký zájem i Francouzi pobývající v Česku. Kolem 17:00 stála před francouzským velvyslanectvím v Praze zhruba třicetimetrová fronta lidí. Než se však zájemci o hlasování dostali do volební místnosti, trvalo to v průběhu dne podle jejich vyjádření na sociálních sítích někdy více dvě hodiny. Podle zpravodajky ČTK přišli na ambasádu volit jak rodiče s dětmi, tak starší lidé. Do budovy je personál pouštěl po menších skupinkách a voliči museli procházet bezpečnostní kontrolou.

Atmosféra před ambasádou byla podle zpravodajky ČTK klidná. Čekání na Velkopřevorském náměstí si někteří voliči krátili četbou knížek a časopisů. Kromě Francouzů žijících v Česku stáli ve frontě i turisté. Na pořádek před ambasádou dohlíželo kromě personálu velvyslanectví i několik policistů.

"Dvě a půl hodiny čekání na ambasádě, abychom mohli odvolit. Na dva tisíce voličů a na deset hodin otevřené volební místnosti jenom dvě plenty," postěžovala si jedna z voliček na facebooku po návštěvě Bukvojského paláce. Poznamenala, že obdobné to bylo na celém světě a svůj příspěvek zakončila otázkou, proč volby francouzské úřady nezajistí lépe.

Ne všichni z Francouzů žijících v Česku však využili možnost hodit svůj hlas osobně. V jejich zemi je totiž možné delegovat volební právo na někoho jiného tím, že v průběhu roku si nechá na úřadu vystavit speciální formulář, tato možnost je ale omezená. Jeden volič může zastupovat pouze dva lidi, z toho pouze jednoho ze zahraničí. Možnost elektronické volby francouzské úřady zrušily kvůli hrozbě kyberútoků.

Na seznam voličů francouzské ambasády v Praze se zapsalo přes dva a půl tisíce lidí. Uvedl to server Českého rozhlasu iRozhlas.cz. Voliči podle něj hlasovali v jednom ze sálů Bukvojského paláce, hned vedle místnosti, kde někdejší francouzský prezident François Mitterand na konci 80. let přijal české disidenty včetně Václava Havla.

První kolo francouzských voleb začalo dnes v 8:00 ráno a všechny volební místnosti se uzavřou nejpozději úderem 20. hodiny. O přízeň voličů usiluje 11 kandidátů. Největší šanci na postup do druhého kola podle průzkumů mají proevropský centrista Emmanuel Macron, protievropsky naladěná kandidátka krajní pravice Marine Le Penová, pravicový kandidát François Fillon a reprezentant radikální levice Jean-Luc Mélenchon.

Účast ve francouzských prezidentských volbách činila k dnešním 17:00 SELČ 69,4 procenta. To je zhruba o procento méně než při volbách před pěti lety, oznámila volební komise.