Praha - Od června letošního roku bude možné provést změnu vlastníka vozidla, i když nový majitel vozu neposkytne součinnost. Zavádí to novela zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, která vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů. Upozornila na to dnes společnost AAA Auto. Dosud se museli prodávající a kupující dohodnout a společně do deseti dnů podat žádost na příslušný registr vozidel nebo tak učinit na základě plné moci.

Důvody pro nedokončení registrace mohou být podle AAA u nových vlastníků vozidel různé, od opomenutí až po záměr vyhnout se placení pokut za dopravní přestupky nebo postihům za neplacení povinného ručení. Za nepřevedení vozu v zákonné lhůtě hrozil postih i prodávajícímu, i když problém nezpůsobil.

"Až do provedení řádného převodu vozidla na nového majitele zůstává veškerá odpovědnost za provoz vozidla na původním držiteli. Ten se tak vystavuje různým nepříjemným překvapením. Například v podobě vymáhání pokut za přestupky, jež nespáchal, odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla bez uzavření povinného ručení, nemluvě o případech, kdy mohlo nepřevedené motorové vozidlo asistovat při spáchání nějakého trestného činu," uvedl Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Nově úřad na základě žádosti podané původním vlastníkem vyzve nového majitele, aby se do přiměřené doby k žádosti vyjádřil a dodal potřebné doklady k registraci. Když tak nový majitel neučiní, úřad přesto zapíše nového vlastníka do registru vozidel a k autu vystaví nový technický průkaz a osvědčení o registraci.

"Proto by si každý, kdo kupuje ojetý vůz, měl od června uvědomit, že je pro něj jednodušší a bezpečnější registraci dokončit," uvedla generální ředitelka AAA Karolína Topolová.

Novela rovněž zavádí podmínky rozšiřování počtu stanic technické kontroly (STK) a nově umožňuje vyřídit registraci vozidla na všech úřadech obcí s rozšířenou působností. Doposud musejí motoristé chodit vyřizovat změny v registru vozidel pouze na úřady podle svého bydliště nebo sídla firmy.