Washington - Americká Federální komise pro obchod (FTC) by měla prověřit, zda nový reklamní program společnosti Google propojující data z webové reklamy s nákupy v kamenných obchodech neporušuje právo na ochranu soukromí. Podle listu The Washington Post to požaduje nevládní organizace s názvem Středisko pro informace o ochraně soukromí v elektronických službách (EPIC). Google už má přitom spoustu možností, jak chování spotřebitelů v prostředí internetu sledovat.

Stížnost byla podána v pondělí a uvádí se v ní, že Google získává přístup k vysoce citlivým informacím o platbách kreditními a debetními kartami, které k úhradě nákupů využívá v USA většina spotřebitelů. Google neuvádí, jak tyto informace získává a spotřebitelům nedává možnost, jak se monitoringu vyhnout.

Kromě toho Google tvrdí, že vyhledávací nástroj spoléhá na utajenou technickou metodu ochrany dat. Právě metoda, kterou by měly kontrolovat externí subjekty, je podle EPIC zranitelná vůči kybernetickým a jiným útokům. "Google chce rozšířit svou dominanci z online světa do světa reálného, světa offline. FTC by se na to měla podívat," prohlásil šéf EPIC Marc Rotenberg.

Společnost vyvinula matematický vzorec, který anonymizuje a kóduje data týkající se transakce. Vzorec ale tají a tvrdí, že její technologie zabezpečí, aby data, která dostává, zůstala soukromá a anonymní. EPIC ale žádá vládu, aby se nespolehla pouze na tvrzení firmy a vzorec sama prověřila.

Google ani nezveřejnil, jaké společnosti mu záznamy o transakcích poskytují. Na otázku, zda uživatelé souhlasili se sdílením informací o svých kreditních a debetních transakcích, společnost konkrétní odpověď neposkytla. Uvedla jen, že vyžaduje, aby její partneři měli "nezbytná práva" k užití těchto dat.

EPIC je tedy přesvědčen, že pokud spotřebitelé nevědí, jak Google údaje o jejich nákupu získává, nemohou učinit informované rozhodnutí, které karty nepoužívat a kde nenakupovat, pokud nechtějí, aby jejich nákup byl monitorován. Organizace upozorňuje, že z informací o nákupech lze odvodit například zdravotní stav spotřebitele, jeho náboženské přesvědčení a další citlivé informace.

Technologie společnosti je s to spojit informace o tom, na co lidé na webu klikají a za co pak platí kartou v kamenném obchodě. Když například někdo chce koupit běžecké boty, klikne na reklamní banner e-shopu, ale nic si v něm nekoupí, může obchodník dojít k závěru, že výdaje za reklamu jsou vyhozené peníze. Nové nástroje teď ale Googlu umožní zjistit, zda tatáž osoba následně koupila boty v kamenném obchodě firmy.

Společnost uvedla, že má přístup ke zhruba 70 procentům transakcí provedených kreditními a debetními kartami na americkém trhu díky partnerství se společnostmi, které tato data sledují.

Google předpokládá, že díky monitoringu transakcí provedených kreditními a debetními kartami bude moci automaticky informovat obchodníky, že jim jejich internetová reklama vynesla tržby v kamenném obchodě. Pokud všechno půjde podle představ Googlu, mohla by firma přesvědčit obchodníky, aby zvýšili rozpočet na internetovou reklamu. Firma už teď má největší internetovou reklamní síť na světě, loni jí přinesla 79 miliard dolarů (téměř 1,8 bilionu Kč).