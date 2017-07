Valašské Klobouky (Zlínsko) - Ochránci přírody s dobrovolníky zahájili dnes kosení vzácných luk v přírodní rezervaci Bílé Potoky u Valašských Klobouk v Bílých Karpatech. Za dva týdny zvládnou s kosou v ruce asi osm hektarů. Akce se koná 37. rokem, řada lidí přijíždí opakovaně, složení účastníků je čím dál pestřejší. Navíc jezdí už i lidé, kteří zde začínali, se svými dětmi a rodinami, řekl ČTK předseda Českého svazu ochránců přírody Kosenka ve Valašských Kloboukách Miroslav Janík.

"Lokalita je nesmírně bohatá rozmanitostí sušších míst s orchidejemi a léčivými druhy i živočišných druhů, kteří jsou vázáni na mokřad. Jeden druh chrostíka je karpatským endemitem, to znamená, že nežije jinde na planetě než tady," uvedl Janík, podle kterého jde také o krajinářsky atraktivní území. Ruční sečení pomáhá zachovat druhové bohatství Bílých Karpat, louky by bez péče člověka zarostly.

Také v přírodní rezervaci jsou však podle Janíka vidět změny, zejména ubývání vody. "Tohle je typická mokřadní lokalita, jedna z nejcennějších částí je mokřad, který chráníme a udržujeme, a vidíme, jak je to vyschlé, jak ubývá vody, přestože byla bouřka. Všude je vidět, že voda začíná v kraji chybět. Taky jsme konstatovali, že letos není skoro žádná rosa," uvedl Janík.

Kromě udržování krajiny mají podle něj tradiční setkání za cíl zachovávat spojení člověka s přírodou. "Proto to sečeme kosami, aby se tady lidé mohli setkat a sdílet to," uvedl Janík. Na loukách dnes pracovalo asi 35 lidí. "Jen asi třetina jsou domácí a z okolí, zbytek je z celé republiky, vždy se objeví i někdo ze zahraničí. Letos je to Ukrajina, což je zajímavé, protože pro ně to je ještě životní nutnost, my už to chráníme jako tradici. Je tady i muž z Íránu, který žije v České republice," uvedl Janík.

Šestým rokem přijela Iveta z Ostravy. Lákají ji přátelé, čerstvý vzduch i relax prací. "Je to fyzicky náročné, je to únavné, ale je to zároveň něčím povznášející. Hlavně když tady začnou na kopci zpívat, je tady taková pospolitost, nikdo nežene, je to takové spíše přátelské setkání," uvedla žena. Sedmým rokem přijela také Vendula z Prahy. "Přijela jsem sem kdysi náhodou, když mě nalákala kamarádka, chtěla jsem jet na dva dny a zůstala jsem zde 14 dní. Od té doby se každý rok vracím, je to nejlepší akce léta," uvedla.

Naučit se zacházet s kosou není podle Janíka tak náročné, organizátoři vždy připraví školu sečení. "Ukazujeme si styly, jak se seče, jak se kosa připravuje, jak se kuje," řekl Janík, podle kterého však není důležité jen louky poséct, ale také vše usušit a uklidit.