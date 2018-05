Městský soud v Praze začal 23. května 2018 projednávat případ Lukáše Kocura (vpravo), který čelí obvinění z úmyslného založení požáru skladu v ateliérech na pražském Barrandově. Muži hrozí až 15 let vězení.

Městský soud v Praze začal 23. května 2018 projednávat případ Lukáše Kocura (vpravo), který čelí obvinění z úmyslného založení požáru skladu v ateliérech na pražském Barrandově. Muži hrozí až 15 let vězení. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Lukáš Kocur, který se policistům dříve přiznal k loňskému založení požáru skladu v barrandovských ateliérech, dnes u soudu popřel vinu. Řekl, že objekt, kde spalo sedm lidí, zapálil jeden z jeho bratrů. Kocurovi hrozí za úmyslné obecné ohrožení až 15 let vězení, soudce ho navíc upozornil na možné trestněprávní následky křivého obvinění.

Osmadvacetiletý filmový maskér Kocur se u pražského městského soudu choval velmi nervózně a často měnil svá rozhodnutí i tvrzení. Nejprve řekl, že bude vypovídat, poté si to rozmyslel. "To, co se stalo, je mi fakt hodně moc líto," uvedl pouze.

Soudce tedy přečetl Kocurovu výpověď z přípravného řízení, kdy se muž policistům doznal a kdy přesně určil ohnisko požáru. Kocur následně prohlásil, že před soudem vypovídat přeci jen bude. Nejdříve přišel s verzí, že požár nezaložil a že neví, kdo to udělal. O umístění ohniska požáru se prý dočetl na internetu. Ve finální podobě příběhu začal vinu svádět na bratra Milana.

Požár v bývalé budově Krátkého filmu Barrandov na Kříženeckého náměstí vypukl loni 12. června před čtvrtou hodinou ranní. Podle obžaloby ho má na svědomí Lukáš Kocur, který ve skladu nejen provozoval maskérské studio, ale také ubytoval svou invalidní matku a tři nezletilé sourozence, jež má v péči. Dostal kvůli tomu výpověď, pronajaté prostory měl opustit do 11. června. V daný den přestěhoval rodinu do hotelu a za pomoci zletilého bratra Milana jí sbalil věci. V noci se opil a v suterénu údajně rozlil a zapálil tekutý podpalovač.

Budovu zamořil hustý kouř, který pronikl jak do místností využívaných společnostmi TV Nova a Phantom Special Effects, tak do kanceláří a obytných prostor ve vyšších patrech. Oheň zničil uskladněný materiál v suterénu a žár v objektu poškodil rozvody. Celkově požár způsobil škodu přes 11 milionů korun.

Obyvatele budovy, mezi kterými byla i třináctiletá dívka, včas upozornili sousedé nebo požární hlásič, takže všichni vyvázli bez zranění. Jednoho muže, který se nadýchal zplodin, museli snést z druhého patra po žebříku hasiči. Svědci dnes u soudu líčili, že Kocur se na místě "choval jako blázen" a neustále se vyptával, kde soused z druhého patra je.

Na Barrandově hořelo i o rok dříve, a to v mnohem větším rozsahu. V srpnu 2016 tam vzplály kulisy pro seriál Knightfall. V tomto případě nikdo obviněn nebyl, protože policii se nepodařilo zjistit konkrétního pachatele. Oheň se zřejmě rozšířil od odhozené cigarety.