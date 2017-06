Olomouc - Obžalovaní muži v kauze lihové mafie u olomouckého vrchního soudu požádali o snížení trestu až o několik let. Tvrdí, že nebyli členy organizované skupiny, nelegální obchody s lihem byly prý podnikem jednoho člověka, a to Radka Březiny. Právě Radek Březina, podle prvoinstančního soudu hlava skupiny, dnes u soudu napadl i vyčíslenou škodu způsobenou na spotřební dani, která podle obžaloby přesahuje šest miliard korun. Krajský soud mužům před půldruhým rokem uložil tresty od čtyř do 13 let vězení, jeden z nich dostal podmínku.

Nejvyšší trest dostal šéf mafie Radek Březina, podle obhájců je to ale nepřiměřeně přísné. "K činu se doznal. Je zřejmé, že zásadní roli na rozkrytí trestné činnosti měl bratr mého klienta Tomáš, některé detaily však neznal. Právě o těchto oblastech velice podrobně před soudem vypovídal můj klient, který je znal," uvedl obhájce Filip Opatřil. Obhájci také poukázali na jeho chování ve věznici i možnou nápravu. Soudu navrhli výslech znalkyně ohledně jeho resocializace, na řadu přijde ve středu.

Březinův nejbližší spolupracovník, jeho bratr Tomáš, se proti rozsudku neodvolal, souhlasí se čtyřletým trestem. Jde o nejnižší trest z obžalovaných zahrnutých v organizované skupině. Získal totiž status spolupracujícího, neboť pomohl odkrýt činnost celé skupiny.

Ostatní obžalovaní tvrdili, že nebyli členy žádné organizované skupiny, zpochybňovali i svou roli v celé kauze. Například obhájce Václava Davida, který za navážení skladů lihem dostal devět let a dva měsíce, poukazoval na to, že byl nejnižším článkem a neměl vůbec přehled o fungování skupiny. "Z celkového objemu se denaturací podílel zhruba v pěti procentech, neměl z toho žádný prospěch," uvedl obhájce. Žádal snížení trestu na šest let. Stejný trest dostal i správce nemovitostí Ivan Kovářík, také on tvrdil, že nebyl žádným článkem takové skupiny.

Snížení trestu žádal i Radek Menšík, jednatel společnosti Morávia-Chem. U krajského soudu dostal 12 let, podle obhájce však přitom bylo prokázáno, že nebyl iniciativní a navíc byla jeho laxnost trestána ze strany Březiny řadou pokut. Nižší trest žádal i skladník Rostislav Hanulík, který dostal šest let. S trestem ve výši devět let a dva měsíce nesouhlasil ani blízký spolupracovník Radka Březiny Lubomír Kaláč. "Na strašně dlouhou dobu byl (Kaláč) první osobou, která se k této činnosti doznala. Od počátku spolupracoval," uvedl jeho obhájce a žádal, aby mu byl přiznán status spolupracujícího nebo mimořádně snížen trest na pět let. Uvedl také, že jeho klinetovi bylo vyhrožováno, a přesto se rozhodl vypovídat.

Osmý obžalovaný Tomáš Pantlík, který se zodpovídá z nelegálního skladování lihu v Olomouci, dostal za nadržování ve prospěch organizované zločinecké skupiny tříletý podmíněný trest. "O nějaké zločinecké skupině jsem se dozvěděl až během vyšetřování," hájil se dnes Pantlík.

Olomoucký vrchní soud má projednávání případu naplánováno do čtvrtka.