Hradec Králové - Státní zástupkyně navrhla 13 let vězení pro Lukáše Nečesaného obžalovaného z pokusu o vraždu kadeřnice. Obhajoba v opakovaném procesu navrhla, aby byl obžaloby v plném rozsahu zproštěn. Krajský soud v Hradci Králové dnes po závěrečných řečech hlavní líčení odročil na 20. listopadu na 10:00, kdy hodlá vynést rozsudek.

"Jediným možným pachatelem je obžalovaný ... Motivem obžalovaného byl finanční prospěch," uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová v závěrečné řeči. Nečesaný podle ní splácel dluhy a byl ve finanční tísni. "Navrhuji obžalovaného uznat na vinu z vraždy ukončené ve stádiu pokusu, kdy jednal v úmyslu přímém. Pokud se jedná o trest, navrhuji uložit trest v trvání 13 let nepodmíněně a se zařazením do věznice s ostrahou," dodala.

Podle Faltusové by měl obžalovaný zaplatit 79.000 korun jako náhradu škody poškozené kadeřnici a přes 230.000 korun jako náhradu zdravotní pojišťovně. "Tak mediálně výraznou kauzu ve své dlouholeté praxi nepamatuji. Je napadáno cokoli, co je ve věci uděláno," uvedla Faltusová.

Novinářům později řekla, že důkazů proti obžalovanému je víc než na počátku líčení před čtyřmi lety. "Jsem přesvědčena o tom, že důkazní situace je stále silnější. Na rozdíl od Nejvyššího soudu jsem přesvědčena, že výpověd poškozené je přímým důkazem. Její výpověď nemá rozšiřující charakter, je v zásadních rysech stejná, například v tom, že posledním, koho obsloužila, byl malý chlapec," uvedl Faltusová.

"Pokud jde o návrh státní zástupkyně, tak s takovým návrhem nemohu souhlasit. Neodpovídá důkazům, ani usnesení Nejvyššího soudu České republiky," kontroval jeden ze dvou advokátů Nečesaného Oldřich Chudoba.

Naopak prohlásil, že mnohé důkazy dokazují Nečesaného nevinu. Advokáti navrhli svého klienta v plném rozsahu obžaloby zprostit. "Nebyl prokázán žádný motiv k získání finančních prostředků. Nebyl to on, kdo se dopustil brutálního útoku. Existuje řada důkazů, které vylučují pana Nečesaného jako pachatele útoku. I po doplnění dokazování nemám důvod na předchozích závěrech cokoli měnit. Navrhuji, aby byl v celém rozsahu obžaloby zproštěn," uvedl Chudoba.

Lukáš Nečesaný mluvil asi pět minut. "Jsem nevinný, přísahám. Skutečným pachatelem nejsem. Chtěl bych tímto i poděkovat rodině, známým, přátelům, kteří bojovali za očištění mého jména," řekl.

Jednání začalo výslechem svědkyně Kateřiny U., jež zpochybnila výpověď bývalé milenky hlavního vyšetřovatele Milana Jušty Jany T. "Chlubila se, že je do toho (do kauzy Nečesaný) zainteresovaná, myslela si, že za výpověď ve prospěch pana Nečesaného dostane peníze od Nečesaných," uvedla svědkyně.

Jana T. minulý týden soudu řekla, že se jí Jušta svěřil, že je Nečesaný nevinný a policie manipulovala s důkazy v jeho neprospěch. Soud vyslechl i Juštu, který poměr s Janou T. potvrdil, ale její výpověď odmítl. Tvrdil, že rodina obžalovaného jí zaplatila, aby vypovídala tak, jak vypovídá.

"Zeptala jsem se jí (Jany T.), jestli je to pravda s tím manipulováním stop. Nevím, o co přesně šlo, asi o nějaké pachové stopy. Měl s nimi manipulovat pan Jušta v neprospěch pana Nečesaného. Netuším, proč to měl dělat. Vyplynulo to z toho, co říkala. Z toho, co mi řekla, jsem měla pocit, že si to vymyslela," uvedla Kateřina U. Odmítla, že by ji někdo k dnešní výpovědi navedl.

Útok v hořickém kadeřnictví se stal v únoru 2013. Pachatel kadeřnici opakovaně udeřil do hlavy polenem a ukradl jí několik tisíc korun. Vážně poraněné ženě zachránili život lékaři.

Původní senát hradeckého soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek napodruhé znovu uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud pak verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud v květnu 2015 rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesaného v dubnu 2016 znovu uznal vinným a uložil mu 13 let vězení, odvolací soud pak rozsudek potvrdil. Následovalo úspěšné dovolání, v prosinci 2016 Nejvyšší soud trest Nečesanému opět přerušil a následně bylo oznámeno, že předchozí rozsudek Nejvyšší soud zrušil.