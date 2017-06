Ležáky (Chrudimsko) - Vyhlazení osady Ležáky si dnes na místě tragédie připomněly tisíce lidí. Řečníci v projevech připomněli nutnost předávat informace o této události mladým generacím. Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942 jako odvetu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, dva týdny po vyhlazení středočeských Lidic. Celkem zavraždili 52 obyvatel této obce.

"Je důležité, aby věděli, že mohou přijít okamžiky, kdy budou muset volit. A buď se rozhodnou jako (Karel) Čurda a půjdou cestou zrady anebo se rozhodnou jako obyvatelé obce Ležáky a půjdou cestou svobody a odvahy i za cenu nejvyšší," řekl dnes v Ležákách místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská řekla, že je nutné pracovat především s mladými lidmi a připomínat jim to, co se v Ležákách událo. "Připomínat jim to nikoliv jako dávnou a uzavřenou část historie, ale jako událost která měla a má smysl pro naši historii a jejíž důsledky pociťujeme dodnes," řekla Horská.

Tradiční součástí pietního aktu v údolí, kde se osada nacházela, bylo kladení desítek věnců u pomníku nazvaného Kniha obětí. Následovalo čtení jmen zavražděných obyvatel osady. Po proslovech do prostoru seskočili čtyři výsadkáři.

Mezi návštěvníky akce byly i sestry Šťulíkovy, které jako jediné vyvraždění vesnice jako malé přežily. Jarmila Doležalová, rozená Štulíková, dnes novinářům řekla, že je určitě pěkné, že si lidé událost připomínají. "Já vzpomínám hlavně doma, kde je klid. Tady v tom množství lidí, stále někoho potkávám, takže se spíš bavíme," řekla Doležalová, která místo občas navštěvuje i mimo termín pietní akce. "S dcerou a vnoučaty sem zajedeme, třeba támhle na kopec nebo si to tady obejdeme. Je to tady takové klidné, tiché místo," řekla Doležalová.

Nacisté Ležáky vyhladili kvůli zjištění, že v Anglii vycvičení parašutisté z Ležáků udržovali vysílačkou Libuše spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. První zprávy o odbojové síti na Pardubicku dostali nacisté od parašutisty Karla Čurdy. Nacisté 24. června v Pardubicích popravili 34 dospělých obyvatel obce, dalších sedm lidí z Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté zastřelili 25. června a 2. července 1942. Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich našlo smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Dnes je místo bývalé kamenické osady národní kulturní památkou, osadu připomínají žulové náhrobky s vytesaným křížem na půdorysech devíti domů.