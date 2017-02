Brno - Obrat Veletrhů Brno loni poprvé od krize v roce 2008 přesáhl miliardu korun, konkrétně 1,061 miliardy. Přibylo návštěvníků i vystavovatelů, firmě se zvýšil i zisk. Ukazatel EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů dosáhl 263 milionů korun, což je zhruba o 110 milionů více než v roce 2015. Ziskové hospodaření společnost plánuje i v dalších letech.

"Když se daří ekonomice, daří se i veletrhům. Rok 2016 byl nejúspěšnějším veletržním rokem od roku 2008. To dokládá i hospodářský výsledek, který ve všech parametrech překonal plánované cíle," uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Na brněnském výstavišti se loni konalo 40 veletrhů. Vystavovatelé zaplnili 224.000 metrů čtverečních čisté výstavní plochy, na výstaviště přišlo 768.000 návštěvníků. Kromě veletržních akcí hostilo výstaviště dalších 45 akcí, konferenční prostory si pronajalo 220 klientů. Hlavní akcí Veletrhů Brno je strojírenský veletrh, na kterém bylo loni 1708 vystavovatelů z 34 zemí. Naopak letos znovu nebude Autosalon, zájem o veletrh mají jen čtyři největší značky. Kuliš připustil, že tento typ veletrhu se zřejmě v nejbližší době na brněnské veletrhy nevrátí.

Kuliš dnes uvedl, že největším zákazníkem výstavnických služeb je nadále společnost Messe Düsseldorf, která dříve vlastnila majoritu v brněnské firmě. Loni dosáhly tržby za výstavbu expozic v Düsseldorfu 5,33 milionu eur (asi 144 milionů korun).

Vlastníkem veletrhů je od loňska Brno, které už má sto procent a vykoupilo i menšinové podíly. Primátor Petr Vokřál (ANO) dnes uvedl, že město bude Veletrhy Brno podporovat v jejich strategickém rozvoji. "Firma je daleko úspěšnější, než jsme počítali," uvedl Vokřál. Podle něj akcí na výstavišti přibývá. Zmínil například červnovou olympiádu dětí a mládeže.

Z veletržních akcí letos opět dominuje podzimní strojírenský veletrh, který se uskuteční na podzim. Partnerskou zemí bude letos Indie. Na přelomu května a června se vrátí veletrhy bezpečnostní techniky IDET, Pyros a ISET. Veletrhy Brno chtějí ještě obnovit značku URBIS, letošním tématem budou smart city. Veletrh se koná souběžně se stavebními veletrhy na konci dubna. Veletrhy Brno aktuálně zaměstnávají 260 lidí. Polovina tržeb společnosti je z vlastních výstavních akcí, 30 procent z výstavby expozic, zbytek zejména z pronájmu pavilonů.

Areál brněnského výstaviště by v budoucnu mohl částečně změnit podobu, město na to vypíše architektonickou soutěž. Týká se i širšího okolí prostor včetně například areálu vozovny dopravního podniku nebo okolí Anthroposu. Podstata výstaviště zůstane ale stejná. Plánuje se například výstavba hasičské stanice, zprovoznění bývalého divadla, potenciál město vidí i kolem Velodromu. "Chceme si udělat jasný názor, jak celý ten prostor může fungovat," uvedl Vokřál. První na řadě bude podle něj okolí kolem ulice Hlinky. Část areálu u hlavního vstupu by se měla více otevřít. Jsou zde původní pavilony ještě z dob první republiky, které nejsou pro výstavnictví využitelné. Podle Kuliše Veletrhy Brno v posledních 15 letech proinvestovaly dvě miliardy korun, firmě také kleslo zadlužení pod půl miliardy korun. V nejbližších deseti letech by firma ráda pořídila jeden moderní výstavní pavilon, protože na ty největší výstavní akce chybí.