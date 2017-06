Praha - Obránce Petr Zámorský je novou posilou hokejistů extraligové Sparty. Čtyřiadvacetiletý reprezentant hrál naposledy švédskou nejvyšší soutěž za Örebro. Zkušenosti má zlínský rodák a velká opora Beranů při cestě za mistrovským titulem v roce 2014 rovněž z nižší zámořské AHL a také z finské ligy.

"Jsem rád, že se Sparta ozvala s nabídkou, která byla od začátku velmi konkrétní, a jednání se mi líbilo. První pocity jsou takové, že se moc těším do nového prostředí, je to pro mě velká výzva. Zájem tak slavného klubu jako je Sparta potěší každého," uvedl na klubovém webu Zámorský.

"Hned dva dny po mém konci sezony ve Švédsku se Sparta ozvala a začaly se řešit veškeré věci. Nakonec z toho vyplynula naše dohoda a podpis smlouvy. Mluvil jsem už i s trenérem Kalousem, který mi řekl, co by ode mě očekával, za což jsem moc rád. Vím, čím mohu být týmu vzhledem ke svému stylu hru prospěšný a věřím, že to ve Spartě dokážu," dodal Zámorský.

Účastník mistrovství světa hráčů do 18 i 20 let a také seniorského šampionátu před třemi lety je hráčem, jehož Sparta usilovně hledala. Již brzy se má připojit k novým spoluhráčům.

"Slibujeme si od něj v první řadě zkvalitnění podpory ofenzivy od obránců a samozřejmě zlepšení přesilových her. V obraně nám chyběl pravák, takže jsme moc rádi, že se podařilo přivést právě Petra. Jedná se také o stále relativně mladého obránce, který ale na druhou stranu má už hodně zkušeností. Věříme, že na sebe vezme velkou část zodpovědnosti," prohlásil sportovní manažer Michal Broš.

Zlínský odchovanec byl v sezoně 2013/14 vyhlášen nejlepším obráncem extraligy. Následně podepsal dvouletý kontrakt se slavnými New York Rangers, ale v kempu Jezdců se neprosadil do základního kádru pro NHL a vrátil se do Evropy. Působil ve finském týmu Blues Espoo, ještě během sezony se přesunul do Örebro.

V ročníku 2015/16 si připsal 10 startů na farmě v Hartfordu, ale šance v NHL nepřišla a Zámorský se vrátil do Örebro. V jeho dresu nastoupil během minulé sezony do 46 zápasů a připsal si 16 bodů za šest branek a 10 finálních přihrávek.