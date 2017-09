Bratislava - Slovensko "v dlouhodobém horizontu" počítá se splněním svého závazku v rámci Severoatlantické aliance vynakládat na obranu dvě procenta výkonu ekonomiky. Počítá s tím návrh nové obranné strategie, kterou vypracovalo slovenské ministerstvo obrany. Podle šéfa resortu obrany Petera Gajdoše by dvouprocentní hranice mělo být dosaženo v roce 2024, tedy po skončení mandátu současné vlády.

Slovensko loni na armádu vynaložilo částku odpovídající 1,16 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Nízké výdaje na obranu vyústily v zastarání značné části vojenské techniky, do jejíž modernizace plánuje Bratislava v příštích letech masivně investovat.

Do roku 2020, tedy během stávajícího čtyřletého funkčního období koaliční vlády premiéra Roberta Fica, plánuje Slovensko zvýšit rozpočet na armádu na 1,6 procenta HDP. Další zvýšení by se mělo uskutečnit později.

"Co se týče budování ozbrojených sil Slovenské republiky, je tam jistý rámec, a to předpoklad vyčleňování 1,6 (procenta) HDP do roku 2020 a dvě procenta (HDP) v roce 2024. Předpokládám, že zdroje se najdou, protože za obranu odpovídá vláda Slovenské republiky a zároveň bychom realizovali náš závazek ze summitů (NATO)," řekl Gajdoš.

Obranná strategie podle Gajdoše klade důraz na zajištění obrany Slovenska vlastními silami včetně plnění závazků vůči NATO v souvislosti s principem kolektivní obrany.

Novou obrannou strategii připravuje Slovensko poprvé od roku 2005. Dokument vychází z toho, že bezpečnostní prostředí v Evropě se zhoršilo po ozbrojeném konfliktu na východě Ukrajiny. Dále se zmiňuje o hrozbě terorismu, nelegální migraci či o kybernetických útocích. Materiál spolu s navazující vojenskou strategii projedná slovenská vláda i parlament.

Na zvýšení obranných výdajů tak, aby se státy v roce 2024 dostaly ke dvěma procentům hrubého domácího produktu, se členské země aliance dohodly na summitu ve Walesu v roce 2014. Dvě procenta HDP a více již investují USA, Řecko, Británie, Estonsko a Polsko. Letos toho chce dosáhnout Rumunsko a příští rok Litva a Lotyšsko. Česká republika byla loni s více než jedním procentem HDP na 22. místě z 28 zemí aliance, a to za Itálií a před Maďarskem.