Znojmo - Hokejový obránce Libor Šulák odchází ze Znojma hrajícího mezinárodní rakouskou ligu EBEL do finského klubu Pelicans Lahti. Třiadvacetiletý rodák z Pelhřimova, který ve středu v utkání Euro Hockey Challenge v Chomutově proti Norsku debutoval v české reprezentaci, opouští Orly po dvou letech. Znojmo jej získalo v roce 2015 z Chomutova.

"Jsme nesmírně rádi, že se takový přestup podařil. Liborovi děkujeme za vše, co ve znojemském dresu pro klub udělal, a přejeme v další kariéře jen to nejlepší," řekl webu Znojma sportovní manažer Rostislav Dočekal. "Libor naši ligu výkonnostně přerostl a bylo jasné, že se potřebuje posunout dál. My jako klub jsme na jeho dalším angažmá spolupracovali a jsme velmi rádi, že se posouvá do jedné z nejlepších soutěží."

Šulák si v uplynulé sezoně připsal v 58 zápasech včetně play off 31 bodů za 13 branek a 18 asistencí. Loni si se Znojmem zahrál finále a byl zvolen nejlepším nováčkem EBEL.

"Měli jsme na stole množství nabídek z extraligy, Německa, Švýcarska i dalších zemí, ale Libor si po zralé úvaze vybral právě Lahti. Pro jeho další kariérní postup, případně i posun do ještě lepší soutěže, by to měla být nejlepší destinace," doplnil Dočekal.