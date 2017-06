Chicago - Český hokejový obránce Jan Rutta odchází z Chomutova do NHL, kde podepsal jako nedraftovaný volný hráč jednoletou dvoucestnou smlouvu s Chicagem. Informoval o tom na svém twitterovém účtu Ruttův agent Michal Sivek ze společnosti Eurohockey Services.

"Klub měl velký zájem, Honzovi volali generální manažer i hlavní trenér. Objevily se i jiné nabídky, ale Honza se nakonec rozhodl pro Chicago," řekl Sivek serveru hokej.cz, podle kterého o něj měly zájem v NHL i Carolina, Edmonton, Calgary či Arizona. "Zájem o Honzu vygradoval po světovém šampionátu. Dostal pět konkrétních nabídek, zájem byl obrovský."

Boj o NHL upřednostnil Rutta před nabídkami z Kontinentální ligy. "Honza se chce v zámoří prosadit, tvrdě pracoval, aby si řekl o podobnou příležitost. Smlouva s Chicagem je pro něj splněným snem. Podepsal za maximálních možných podmínek, jaké situace umožňovala," podotkl Sivek.

Šestadvacetiletý Rutta se vydá na první zahraniční angažmá. Odchovanec Písku si v uplynulé sezoně připsal v dresu Pirátů v 63 zápasech včetně play off 45 bodů za 10 branek a 35 asistencí. V květnu debutoval na mistrovství světa a v osmi utkáních zaznamenal jeden gól.

"Honza mohl podepsat jen dvoucestný kontrakt, samozřejmě je možné, že půjde na farmu. Rutta ví, jak se věci mají, záleží vyloženě na něm. Bude se poctivě připravovat a pak se uvidí v průběhu tréninkového kempu. Jako pravák by mohl mít v klubu určitou výhodu, Blackhawks podobného beka hledali. Ale rozhodne se na ledě, až před startem sezony," dodal Sivek.

Rutta v české extralize sehrál celkem 176 zápasů a připsal si 82 bodů za 24 branek a 58 asistencí. V české reprezentaci debutoval v prosinci 2015 a sehrál za ni 28 utkání a nasbíral osm bodů (4+4).

Chicago stejným způsobem jako Ruttu získalo z Chomutova v minulých týdnech také útočníka Davida Kämpfa. Rutta se stal už pátým hráčem, který odchází před novou sezonou z extraligy bojovat o NHL. Matěj Machovský zamířil z Plzně do Detroitu, obránce Radim Šimek z Liberce do San Jose a útočník Tomáš Hyka z Mladé Boleslavi do týmu nováčka Vegas.

Do zámoří ale jdou i další čeští reprezentanti z jiných soutěží. Z KHL se přesouvá obránce Jakub Jeřábek z Podolsku do Montrealu, z EBEL bek Libor Šulák ze Znojma do Detroitu.