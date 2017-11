New York - Obránce Jan Rutta si připsal gól a dvě asistence, ale domácí porážce hokejistů Chicaga v nedělním utkání NHL s New Jersey 5:7 nezabránil. Sedmadvacetiletý zadák skóroval poprvé od 9. října a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Blackhawks prohráli potřetí za poslední čtyři utkání. U jedné branky vítězů asistoval Pavel Zacha, který v předchozím zápase vypadl ze sestavy. Tomáš Hertl pomohl nahrávkou k výhře San Jose 2:1 v Los Angeles.

Chicago otevřelo skóre zápasu po 41 vteřinách, kdy Patrick Kane přihrál na modrou čáru nováčkovi Ruttovi, jehož střelu usměrnil do branky Arťom Anisimov. New Jersey za tři minuty odpovědělo, ale Blackhawks i díky dvěma trefám v rozmezí 22 vteřin v 18. minutě odskočili na rozdíl tří branek. O třetí zásah domácích se postaral střelou od modré čáry v přesilové hře Rutta. Jenže Devils se do konce první části podařilo snížit a tím načali velký obrat.

V prostřední dvacetiminutovce vstřelili čtyři branky v řadě a otočili na 6:4. U gólu na 5:4 nedokázal Rutta obrat o puk útočníka Taylora Halla, jenž se prodral až před branku a pokořil gólmana Coreyho Crawforda. Kane sice tři vteřiny před koncem druhé třetiny po Ruttově asistenci snížil, ale naděje domácích utnul v 43. minutě Miles Wood, který dovršil svůj první hattrick v NHL a dal výsledku konečnou podobu.

Nováček Rutta, který v červnu jako nedraftovaný volný hráč podepsal s Chicagem roční dvoucestnou smlouvu a přišel z Chomutova, zaznamenal v 18 utkáních devět bodů za tři branky a šest asistencí.

"Ve druhé a třetí třetině jsme vyhráli víc soubojů a víc bruslili. To byl podle mě hlavní rozdíl. Chicago je hodně dobrý tým, ale v posledních dvou třetinách jsme tvrdě bojovali," prohlásila jednička posledního draftu Nico Hischier, který třikrát bodoval.

"O Devils moc neslyšíte, ale měli byste. Jsou hodně talentovaní," ocenil soupeře útočník Patrick Sharp.

Nejlepší tým soutěže Tampa Bay uspěla i na ledě třetího kalifornského týmu, po San Jose a Los Angeles porazila Anaheim 2:1 a venku bodovala poosmé v řadě. Vyhrát v Kalifornii tři zápasy za sebou se Lightning povedlo poprvé od prosince 1993. K vítězství dopomohl 28 zákroky brankář Andrej Vasilevskij.

Tampu dostal do vedení v 30. minutě Vladislav Naměstnikov po nahrávkách Stevena Stamkose a Nikity Kučerova, dvou nejproduktivnějších hráčů ligy. Kučerov je navíc s 16 góly nejlepším střelcem. Vítěznou branku na 2:1 vstřelil v 48. minutě J.T. Brown. Útočník Anaheimu Ondřej Kaše kvůli zranění v horní části těla nezasáhl do druhého utkání po sobě.

San Jose dokázalo ve třetí třetině dvěma brankami otočit kalifornské derby proti Los Angeles. Kings vedli od 9. minuty zásluhou Dustina Browna. Shark vyrovnali až v 46. minutě po trefě Melkera Karlssona, na níž se sedmou přihrávkou v sezoně podílel Tomáš Hertl. O dvou bodech pro hosty rozhodl o sedm minut později Joel Ward.

Washington zdolal Edmonton 2:1 na nájezdy a uspěl v pátém z posledních šesti duelů. V nájezdech se ze šesti střelců dokázal prosadit pouze T.J. Oshie, který střelou z mezikruží našel mezeru mezi betony Laurenta Brossoita.

Výsledky NHL:

Chicago - New Jersey 5:7 (4:2, 1:4, 0:1)

Branky: 1. Anisimov (Rutta), 14. DeBrincat, 17. Rutta, 18. Kerro, 40. P. Kane (Rutta) - 4., 18. a 43. M. Wood (na první Zacha), 24. Greene, 27. Hischier, 33. T. Hall, 38. Gibbons. Střely na branku: 44:38. Diváci: 21.487. Hvězdy zápasu: 1. M. Wood, 2. Hischier (oba New Jersey), 3. Rutta (Chicago).

Washington - Edmonton 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 46. Orlov, rozhodující sam. nájezd Oshie - 42. Khaira. Střely na branku: 19:30. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby (Washington), 2. Brossoit (Edmonton), 3. Orlov (Washington).

Anaheim - Tampa Bay 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 44. Silfverberg - 30. Namestnikov, 48. J.T. Brown. Střely na branku: 29:37. Diváci: 15.707. Hvězdy zápasu: 1. Gibson (Anaheim), 2. Namestnikov, 3. Hedman (oba Tampa Bay).

Los Angeles - San Jose 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky: 9. D. Brown - 46. M. Karlsson (Hertl), 53. J. Ward. Střely na branku: 27:33. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones (San Jose), 2. Quick (Los Angeles), 3. Burns (San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 18 14 2 2 71:46 30 2. Toronto 19 12 0 7 72:63 24 3. Ottawa 16 8 5 3 59:53 21 4. Detroit 18 8 2 8 49:51 18 5. Montreal 18 8 1 9 46:61 17 6. Boston 16 6 4 6 44:51 16 7. Buffalo 17 5 3 9 40:60 13 8. Florida 16 5 2 9 53:62 12

Metropolitní divize:

1. New Jersey 17 11 2 4 61:54 24 2. Columbus 18 10 1 7 55:50 21 3. Washington 18 10 1 7 53:53 21 4. Pittsburgh 19 9 3 7 50:68 21 5. NY Islanders 17 9 2 6 60:55 20 6. NY Rangers 18 9 2 7 60:59 20 7. Philadelphia 17 8 2 7 50:45 18 8. Carolina 15 6 4 5 41:43 16

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 18 13 1 4 58:44 27 2. Winnipeg 16 9 3 4 52:46 21 3. Nashville 16 9 2 5 45:46 20 4. Dallas 16 9 0 7 47:43 18 5. Chicago 18 8 2 8 53:49 18 6. Colorado 16 8 1 7 54:55 17 7. Minnesota 16 7 2 7 46:44 16

Pacifická divize:

1. Los Angeles 17 11 2 4 55:41 24 2. Vegas 16 10 1 5 57:46 21 3. San Jose 16 10 0 6 44:36 20 4. Calgary 16 9 0 7 44:46 18 5. Vancouver 17 8 2 7 43:46 18 6. Anaheim 17 7 3 7 48:50 17 7. Edmonton 17 6 2 9 38:52 14 8. Arizona 19 2 3 14 45:75 7

Kanadské bodování NHL:

1. Stamkos (Tampa Bay) 18 31 (8+23) 2. Kučerov (Tampa Bay) 18 30 (16+14) 3. Wheeler (Winnipeg) 16 23 (5+18) 4. Schwartz (St. Louis) 18 22 (9+13) 5. Kessel (Pittsburgh) 19 22 (7+15) 6. J. Gaudreau (Calgary) 16 22 (6+16) 7. Scheifele (Winnipeg) 16 21 (10+11) 8. Kopitar (Los Angeles) 17 21 (8+13) 9. Voráček (Philadelphia) 17 21 (4+17) 10. Giroux (Philadelphia) 17 20 (9+11) 28. Pastrňák (Boston) 16 17 (10+7) 141. Palát (Tampa Bay) 17 10 (4+6) 144. Hertl (San Jose) 16 10 (3+7) Vrbata (Florida) 16 10 (3+7) 148. Sobotka (St. Louis) 18 10 (3+7)