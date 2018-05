Liberec - Hokejový obránce Filip Pyrochta by mohl po dvou sezonách v extraligovém Liberci odejít zpět do zámoří. Zatímco ale tehdy hrával juniorskou QMJHL, tentokrát se o něho zajímají kluby NHL. Jednadvacetiletý bek, jenž se nakonec nedostal na soupisku národního mužstva na světovém šampionátu v Dánsku, připustil, že se vydá poprat o svou šanci na výsluní.

Pyrochta v uplynulých dnech jednal s kluby NHL, přičemž největšími aspiranty na jeho podpis mají být Calgary a Vegas, nováček ligy, který postoupil v play off už do finále Západní konference. "Kromě nich jsou tam ve hře i nějaké další kluby," připustil Pyrochta během rozhovoru s novináři na dnešním začátku letní přípravy Liberce.

"Musím si na to sednout a rozebrat si, kam by to případně bylo nejlepší. Nějaká ta nabídka už je na stole, ale je to pořád v jednání, tak bych to zatím moc nekomentoval," uvedl Pyrochta.

Kouč Bílých Tygrů Filip Pešán už s ním však příliš nepočítá a věří, že Pyrochta bude chtít usilovat o místo v nejlepší hokejové lize světa. "Je varianta, že půjdu hrát do Ameriky, ale uvidíme. Popravdě řečeno jsem o tom zatím nechtěl vůbec mluvit nahlas. Myslím, že ta šance je více než padesátiprocentní, že do zámoří odejdu... Rád bych měl jasno co nejdříve, aby to případně věděli i tady v Liberci. A měli čas si sehnat náhradu."

Pro NHL nedraftovaný Pyrochta si však uvědomuje, že dostat se do NHL může být poměrně dlouhý proces. O tom se mohl přesvědčit například i Radim Šimek, jenž loni právě z Liberce zamířil za oceán po dohodě se San Jose, za první tým Sharks ale dosud nenastoupil.

"Je jasné, že tam na vás nikdo nečeká s tím, aby vám zaručil, že budete hrát hned od začátku NHL. Musíte se neustále zlepšovat a navyknout na všechno kolem, tam si z vás nikdo nesedne na zadek. Musíte si tu svou pozici vybudovat. Měli to tak všichni kluci, s nimiž jsem se o tom bavil; každý den se pak perete o to, abyste si splnil sen o NHL," řekl Pyrochta.

Ještě v neděli snil o tom, že si zahraje na MS v Dánsku. "Včera ráno jsem měl ještě trénink s hráči, kteří nehráli, ale protože se začalo jednat ještě s hráči z NHL, tak se musel odeslat někdo domů. Bylo jasné, že někteří beci pojedou domů, bylo to mezi mnou, Davidem Musilem a Kubou Krejčíkem, který ale řekl, že to jeho zranění bude dobré a nastoupí, což si myslím i já," přiblížil Pyrochta.

Mrzelo ho, že nakonec šanci nedostal. "Zklamání je a bude vždy v takovém případě. Byl jsem tam měsíc a půl a rval se o místo, abych si na mistrovství světa zahrál. Letos to bylo navíc otevřenější a s větší šancí se do týmu dostat, když bylo tolik kluků zraněných, ale prostě to nevyšlo," konstatoval Pyrochta.

Stejnou situaci navíc zažil už na dvacítkách. "Takže když si mě zavolali, problesklo mi hlavou trochu takové déj? vu. Tehdy před třemi lety ve Finsku se mi chtělo i brečet. Ale já byl realista, tušil jsem, že i tohle může nastat," připustil Pyrochta.

"Byl to pro mě i tak skvělý zážitek, protože jsem měl možnost vidět ten zápas proti Slovákům. Ta atmosféra, to bylo něco neskutečnýho. A zároveň šlo o dobrou motivaci do budoucna, aby člověk zase o to víc makal a tohle prožil jednou i na ledě," doplnil Pyrochta.

I když věřil, že do 20. května bude mít díky reprezentačním povinnostem o svém programu jasno, ví už, jak nečekané volno využije. "Dám si chvíli volno a odletím na dovolenou, protože ta sezona byla opravdu dlouhá a já už místy cítil, že tělo si potřebuje odpočinout," řekl Pyrochta.