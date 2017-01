České Budějovice - Hokejisty prvoligových Českých Budějovic posílí obránce Filip Novák. Čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2010 působil v této sezoně v Pardubicích a poté ve Slovanu Bratislava v Kontinentální lize, teď chce mateřskému klubu pomoct zpět do extraligy.

"Celé České Budějovice žijí Motorem, všichni tu sní o postupu do extraligy a i mě tahle atmosféra pohltila. Mužstvo tu funguje výborně, vede tabulku a já věřím, že do něj rychle zapadnu a všechno bude fungovat," uvedl Novák, který se s týmem připravoval již před svým pardubickým angažmá. "Kluky i trenéry znám a snad pomohu k tomu, co si všichni přejeme," dodal dvojnásobný vítěz Gagarinova poháru pro vítěze play off KHL.

Dres Českých Budějovic v nejvyšší soutěži Novák oblékal jen v sezoně 2007/08 po návratu ze zámoří. Po roce odešel do Ruska, kde nastupoval za Dinamo Riga, Balašichu, Dynamo Moskva, Slovan Bratislava a Čeljabinsk.

V Traktoru v létě skončil a poté se dohodl na měsíční smlouvě s Pardubicemi, za které nastoupil do devíti zápasů s bilancí gólu a tří asistencí. Následně se vrátil do KHL a hrál za Slovan, kde však po měsíci také skončil.

"Filip je obrovská osobnost, věříme, že bude jedním z lídrů a pomůže nám z téhle sezony udělat něco, na co se bude dlouho vzpomínat," uvedl generální manažer Stanislav Bednařík na adresu beka, jenž má na kontě i 17 utkání v NHL za Ottawu a Columbus. Do první ligy by Novák mohl poprvé zasáhnout v sobotu, kdy lídr soutěže přivítá druhé Kladno.