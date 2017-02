Brno - Hektický závěr působení v Medveščaku Záhřeb prožil hokejista Jakub Krejčík. Ještě v úterý večer odehrál zápas Kontinentální ligy proti Dynamu Moskva, po jeho skončení si ale rychle sbalil výstroj, rozloučil se se spoluhráči a noc strávil na cestě do Brna. Dopoledne už trénoval s hokejisty Komety, které posílí do konce sezony. Chce jim pomoci k překonání současné krize a dosažení medailového umístění.

"Chtěl jsem jít co nejdříve na led. Zápasy v extralize se rychle blíží. Osmdesát procent cesty z Chorvatska strávila za volantem přítelkyně. Spal jsem ale jen dvě hodiny," řekl Krejčík novinářům po prvním tréninku.

K příchodu do Brna se pětadvacetiletý obránce rozhodl poté, co se vyjasnil brzký konec sezony v Záhřebu. "Vzhledem k výsledkům nám zbývalo už jen odehrát čtyři zápasy. Nechtěl jsem tak brzy končit," poznamenal Krejčík, který proto začal řešit se svým agentem další angažmá.

O jeho služby projevily zájem i jeden švédský a jeden finský klub. V obou zemích je uzávěrka přestupů až 15. února. "Nechtěl jsem z tohoto pohledu riskovat a situaci si komplikovat. Proto jsem dal přednost Kometě, jejíž nabídka byla nejlepší. Věřím, že to bylo dobré rozhodnutí. Kometa má silný tým a může dojít daleko," prohlásil Krejčík.

V obraně by měl hrát s bývalým spoluhráčem z reprezentace a rovněž ze Lva Praha Ondřejem Němcem. Od něj také získával poznatky o Kometě. "Říkal mi samá pozitiva," dodal.

Od přijetí brněnské nabídky jej neodradily ani poslední špatné výsledky týmu. "Vnímal jsem, že má nyní Kometa horší období. Vím také, že se zranilo několik klíčových opor. To se také projeví na týmu. Myslím si, že zlepšení je o pár zápasech a opět můžeme začít vyhrávat. Jak tomu bylo na začátku sezony. Budu se snažit odvést co nejlepší výkony," řekl Krejčík, který by uvítal po více než roční pauze i pozvánku do reprezentace.