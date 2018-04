Brno - Obránce Komety Brno Michal Barinka bude hrát potřetí v kariéře finále hokejové extraligy a ve 33 letech chce konečně získat titul. Předchozí dva pokusy mistrovi světa z roku 2010 nevyšly - před osmi lety neuspěl v boji o zlato ve vítkovickém dresu a předloni jako hráč Sparty. Poté co Pražané přestali po minulé sezoně se zkušeným zadákem počítat, zamířil Barinka koncem září do mistrovské Komety a v sobotu s ní na ledě Třince vykročí za obhajobou titulu.

"Motivace získat první extraligový titul je velká," řekl novinářům Barinka. "Všichni máme touhu uspět. Chceme dokázat, že na to máme. Všichni teď žijeme jen finálovou sérií a v týmu panuje výborná nálada. Musíme se připravit i takticky, abychom úvodní utkání v Třinci zvládli," pokračoval.

Barinka v základní části extraligy odehrál čtyřicet zápasů, v nichž zaznamenal gól a tři asistence, v play off si i kvůli zranění připsal jen šest startů a nebodoval. Zatímco ale do vyřazovací části vstupoval v roli sedmého obránce, semifinálovou sérii s Plzní zakončil v první dvojici společně s reprezentantem Ondřejem Němcem.

"S Ondrou jsme už odehráli několik zápasů v sezoně. Víme, jaké máme úkoly, a při jejich plnění se navzájem doplňujeme. Považuji za výborné, že máme pouze sedm obránců a není nás deset nebo jedenáct. Už jen sedět na střídačce je lepší než pozorovat zápas z tribuny," podotkl Barinka.

Po skončení semifinálové série měli brněnští hokejisté dva dny volno. "Trochu jsme od hokeje vypnuli, věnovali se rodinám. Užili jsme si krásné počasí, které venku panuje. Byl jsem s dětmi na kole, něco jsem udělal na zahradě. Ty dva dny byly hezké," uvedl Barinka. Nad finálovým soupeřem příliš nepřemýšlel. "Viděl jsem pár zápasů Třince, v posledním semifinále ale jen konec zápasu v prodloužení. Bylo nám jedno, kdo postoupí. Nemá cenu si vybírat, proto jsme neměli žádné nervy," řekl bývalý hráč Jaroslavle či Fribourgu.

Třinec v play off potřeboval k postupu do finále třináct zápasů, Kometa jen devět, což by se podle Barinky mohlo projevit. "Soupeř může být utahanější, má toho v nohách víc než my. To se projevuje vždy až v koncích sérií. Zápasy jdou v rychlém sledu za sebou. Doufám, že nám to pomůže. Pokud budeme táhnout za jeden provaz, tak finále zvládneme," věřil Barinka.