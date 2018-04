Pardubice - Tři zápasy, tři výhry. Čeští hokejisté zakončili Carlson Hockey Games v Pardubicích výhrou nad Ruskem 2:1. Premiéru s kapitánským "céčkem" na reprezentačním dresu zažil obránce Michal Jordán, který je v sedmadvaceti letech jedním z nejzkušenějších hráčů mladého kádru. Zadák Chabarovsku si kapitánskou premiéru užil, převzal vítěznou trofej a po úspěšném turnaji chválil hlavně brankáře.

Jordán byl za poctu vést tým do boje z pozice kapitána rád, i když si uvědomoval, že pravděpodobně půjde jen o epizodní roli. "Užil jsem si to a je dobře, že jsme vyhráli. Myslím, že 'céčko' zase vrátím zpátky, ale i tak ho nebudu odevzdávat s prohrou, což je pozitivní. Pojedeme ještě do Švédska, takže mi to odlepí," řekl po výhře nad sbornou Jordán.

Bez ohledu na výsledek zápasu byla česká reprezentace už po sobotě jistým vítězem domácího turnaje, a tak měl novopečený kapitán tu čest, aby přebral vítěznou trofej. "Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím, takže jsem ani nevěděl, co s tím mám dělat. Doufám, že to ode mě nebylo nejhorší," prohlásil s úsměvem Jordán.

Celkové prvenství dodá týmu sebevědomí do další práce. Podle Jordána se na souhře týmu pozitivně projevuje, že hráči jsou spolu už několik týdnů. "Pro nás i pro fanoušky je dobře, že jsme ten turnaj dokázali vyhrát. Už jsme pospolu delší dobu, takže víme, co od sebe očekávat. A myslím, že i předváděná hra a výkony se stupňují," řekl obránce Chabarovsku.

Český tým se mohl v Pardubicích spolehnout zejména na kvalitní výkony brankářů. Proti Rusům zazářil David Rittich, který se v sezoně dokázal prosadit do NHL v dresu Calgary Flames. "Chytal výborně, musím říct, že v NHL nechytá náhodou," ocenil Jordán. "Všichni tři gólmani převedli parádní výkony a zaslouží pochvalu bez rozdílu," doplnil Jordán.

Naopak v defenzivní práci hráčů v poli viděl sedmadvacetiletý zadák rezervy. "Těch šancí, co pochytali brankáři, bylo strašně moc. Často máme hráče za zády a nevíme o něm. Tři minuty před koncem nám tam ujeli, což by se rozhodně nemělo stávat. Obrana je hodně důležitá a společně s gólmanem je to základ úspěchu," zdůraznil Jordán.

V dobrém světle se v Pardubicích předvedli i mladíci jako Filip Zadina či Filip Chytil. "Jsou to výborní bruslaři, ale v zápasech, kdy jako dnes vedeme 2:0, je potřeba hrát trochu chytřeji dozadu. Když vím, že to vyjde, tak si něco dovolit, ale když ta situace není stoprocentní, tak to spíš odehrát hlavou," všiml si někdejší hráč Caroliny Hurricanes.

Český tým nyní čekají ještě tři utkání na Švédských hokejových hrách, klíčové zápasy pak přijdou na mistrovství světa v Dánsku. "Ještě nám nějaký čas zbývá, abychom ty chyby odbourali. Trenéři jsou na nás tvrdí, hodně času jsme na videu, ale to je jen k prospěchu, když vidíme, kde děláme chyby. Pořád je to jen příprava, ale když se vyhrává, je to samozřejmě lepší," prohlásil Jordán.