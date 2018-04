Brno - Brněnský obránce Michal Gulaši považuje za základní kámen současných úspěchů hokejistů Komety výkony slovenského brankáře Marka Čiliaka. Obhájce titulu v součtu se závěrem minulého ročníku už vyhrál v play off 12 zápasů za sebou. Do středečního utkání na domácím ledě nastoupí Brňané s náskokem dvou výher z Plzně. Velkou oporou v obou zápasech byl brankář Čiliak, který těžil i z precizní obrany hráčů před sebou.

"Každému se hraje skvěle, když ví, že má za sebou výborného gólmana. A může se na něj spolehnout. To Čiliak dokonale naplňuje. Musíme si ho chránit a udělat mu super klima, aby nás stále držel a odváděl dobré výkony," řekl novinářům na dnešním setkání po tréninku jednatřicetiletý Gulaši, který očekává ve středu nekompromisní bitvu.

"Bude to nesmírně těžký zápas. Myslím si, že soupeř do toho vletí po hlavě. Plzeň se bude snažit něco změnit, protože se zatím neprosadila. Je na nás, abychom se na to dobře připravili a hráli svoji hru. Požene nás publikum, což je naše výhoda," řekl Gulaši.

Připustil, že navzdory vítězství Kometa nevstoupila do posledního duelu na soupeřově ledě nejlépe. "Udělali jsme v úvodu zápasu pár chyb. Potom jsme se už srovnali a hráli to, co jsme chtěli. Nemůžeme se nechat nástupem soupeře nebo něčím jiným rozhodit. Což se nám daří a v tom je naše síla," dodal brněnský obránce, který si v play off k jednomu gólu zatím připsal dvě asistence.

Za důležité považuje Gulaši individuální dovednosti spoluhráčů. "Máme něco natrénováno, proto dokážeme rozeznat, kdy můžeme napadat soupeře a kdy ne. Je to týmová práce. Každý má taktiku v sobě. Snažíme se odevzdat co nejlepší výkony," poznamenal zkušený zadák, jenž vidí přednost Komety i ve hře v oslabení. V obou semifinálových zápasech vstřelili při početní nevýhodě Brňané v Plzni gól.

"V play off hra v oslabení rozhoduje. Jsem rád, že nám to funguje. Věřím, že to půjde i v dalších zápasech. Když jsou čtyři bránící hráči v oslabení správně rozestaveni, tak stačí mít dobře danou hokejku. Potom je pro soupeře přihrávka obtížnější. Už hrajeme nějaký pátek spolu, tak víme, jak na to," poznamenal Gulaši.

Ocenil také výkony spoluhráčů v útoku. "Jsou aktivní, dokážou vypíchnout přihrávku protivníka. Věří si při protiútocích. V tom je naše přednost," dodal Gulaši, který do Brna zamířil před dvěma lety z Karlových Varů.

Po dvou výhrách na plzeňském ledě by domácí úspěch posunul svěřence Libora Zábranského k mečbolu. Naopak Indiánům by vítězství pomohlo sérii zdramatizovat. Něco podobného se jim podařilo ve čtvrtfinále, kde po jednom domácím klopýtnutí vyhráli oba zápasy v Olomouci.

Dva nadcházející semifinálové zápasy se hrají v Brně ve středu od 18:30 a ve čtvrtek od 17:00.