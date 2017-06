Vancouver - Hokejový obránce Erik Gudbranson uzavřel v NHL novou jednoletou smlouvu s Vancouverem. Nestane se tak 1. července s otevřením trhu chráněným volným hráčem, místo toho se může těšit na příjem ve výši 3,5 milionu dolarů. Po této sezoně už může zvažovat další kroky jako volný hráč.

Trojka draftu 2010 vstoupila do NHL v sezoně 2011/12 v barvách Floridy, loni v květnu byl ale Gudbranson součástí výměny a putoval do kanadského týmu. V prosinci však musel na operaci zápěstí a zmeškal 52 utkání. V základní části tak nastoupil jen do 30 zápasů, v nichž si připsal gól a pět nahrávek. Celkem má na kontě 339 zápasů a 49 bodů (12+37). Ve 13 bitvách play off nebodoval.