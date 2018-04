Stockholm - Obránce Radko Gudas z Philadelphie se představí v dresu české hokejové reprezentace na květnovém mistrovství světa v Dánsku. Naopak výběr kouče Josefa Jandače neposílí bek Roman Polák z Toronta, který se chce dát zdravotně dohromady po vážném zranění nohy z loňského play off. O účasti jeho spoluhráče Tomáše Plekance zatím není jasno.

"Jsem velice rád, že Gudy (Gudas) se k nám připojí příští týden. Všechno ve Philadelphii prošlo. V noci v jednu jsem ještě mluvil s generálním manažerem Ronem Hextallem, který všemu dal zelenou. Gudy prošel prohlídkou," řekl generální manažer českého týmu Jiří Fischer.

K reprezentaci se první posila do obrany z NHL připojí ve středu na posledním srazu před šampionátem. "Jakmile se přepraví s rodinou zpátky do Čech, tak by se k nám připojil od začátku kempu na mistrovství světa," uvedl Fischer.

Po středečním vyřazení Toronta v sedmém zápase prvního kola play off na ledě Bostonu se spojil i s oběma českými hráči v týmu Maple Leafs. "Roman Polák říkal na rovinu, že si musí vyřešit zdravotní problém s nohou, takže mistrovství světa se nezúčastní. Bude muset podstoupit zákrok a bude se připravovat na další sezonu, jakmile se uzdraví," prohlásil Fischer.

"Tomáš Plekanec byl včera v autobuse na cestě na letiště a jsme domluvení, že si dnes zase zavoláme. Jeho rodina je v Montrealu, byl trejdovaný do Toronta, kde strávil víceméně dva měsíce bez ní. Uvidíme, jak se to tam vyvine," uvedl Fischer na adresu pětatřicetiletého centra.

Flyers vypadli v 1. kole play off v noci na pondělí po porážce s Pittsburghem 2:4 na zápasy. Útočník Philadelphie Jakub Voráček se z účasti na mistrovství světa omluvil a brankáře Petra Mrázka a Michala Neuvirtha, kterého čeká artroskopická operace obou kyčlí, stavitelé národního týmu neoslovili.

Sedmadvacetiletý Gudas, který se zúčastnil loňského světového šampionátu a olympijských her v Soči v roce 2014, si v této sezoně NHL připsal v 70 zápasech 16 bodů za dvě branky a 14 asistencí. V šesti zápasech play off nebodoval. V základní části nasbíral 83 trestných minut. Na přelomu listopadu a prosince si odpykal desetizápasový trest za seknutí útočníka Winnipegu Mathieua Perraulta.

Na své třetím turnaji v dresu české reprezentace se Gudas pokusí rozšířit rodinnou sbírku medailí. Jeho otec Leo má pět bronzů - jeden z olympijských her z Albertville z roku 1992 a čtyři ze světových šampionátů (1989, 1990, 1992 a 1993).

V širší nominaci českého týmu je nyní osm hráčů, kteří v této sezoně nastoupili v NHL. Dalšími jsou brankář David Rittich z Calgary a útočníci Radek Faksa z Dallas, Dmitrij Jaškin z St. Louis, Martin Frk z Detroitu, Filip Chlapík z Ottawy, Filip Chytil z New York Rangers a Martin Nečas. Ten sehrál v úvodu soutěže jeden zápas za Carolinu a zbytek ročníku absolvoval v mistrovské Kometě Brno.