Olomouc - Zkušený osmatřicetiletý bek Lukáš Galvas se v hokejové extralize přesune z Třince do Olomouce. V hanáckém týmu bude působit společně se sedmnáctiletým synem Jakubem, jenž si během uplynulého ročníku vybojoval pevné místo v mužstvu. A protože i on je zadákem, mohli by se teoreticky objevit na ledě v jedné obranné dvojici. Klub o Galvasově příchodu informoval na webu.

Odchovanec opavského hokeje Galvas strávil posledních pět sezon v Třinci, v minulosti hrál dlouhodobě také za Zlín, rok strávil v Karlových Varech a do tuzemské nejvyšší soutěže nakročil jako hráč Vítkovic. Včetně play off odehrál už přes tisícovku extraligových zápasů a na kontě má i tři reprezentační starty.

V minulé sezoně nastoupil včetně vyřazovacích bojů do 39 utkání a připsal si dvě nahrávky. Třinečtí přes velké ambice skončili již ve čtvrtfinále play off na štítě Chomutova a Galvas tak nerozšířil sbírku šesti cenných kovů. V extralize dosáhl již čtyřikrát na stříbro a dvakrát získal bronz.

Naopak na seznam odchodů přibyli třiadvacetiletý útočník Jakub Matai a obránce Alex Rašner. Matai přišel do klubu před sezonou 2014/15, uplynulý ročník zakončil s bilancí 36 odehraných utkání a šesti bodů (2+4). Jednadvacetiletý Rašner hrál v Olomouci již od mladšího dorostu, poslední tři sezony už nastupoval v extralize a v minulém ročníku si v 35 startech připsal čtyři nahrávky.

O Rašnera mají podle médií zájem Vítkovice. Slovenští bratři Juraj a Tomáš Mikúšovi, jejichž odchod Olomoučtí avizovali již dříve, by mohli zakotvit ve Zlíně.