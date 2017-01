Praha - Ministerstvo obrany počítá v příštích deseti letech s investicemi za 180 miliard korun. Z toho 130 miliard půjde do pozemních sil. Ještě letos by vedení úřadu chtělo vládě předložit ke schválení zakázky za 26 miliard korun. Na bilanční tiskové konferenci to dnes řekli ministr obrany Martin Stropnický (ANO) a další členové vedení obrany a armády.

Ještě letos má podle náměstka ministra Daniela Koštovala obrana v úmyslu uzavřít smlouvy na nákup 62 obrněných vozidel Pandur a Titus, na modernizaci 33 samohybných houfnic Dana nebo na nákup desítek lehkých obrněných vozidel pro chemický a radiační průzkum. Počítá se také s nákupem 12 víceúčelových vrtulníků, mobilních radiolokátorů, 5500 balistických vest nebo se zadáním komplexní servisní smlouvy na vrtulníky řady Mi. Nákup vrtulníků chce Stropnický předložit vládě ke schválení ještě v letošním prvním pololetí.

Zároveň má letos pokračovat příprava na nákup nových bojových vozidel pěchoty, protiletadlového kompletu SHORAD a nových děl odpovídajících ráži používané v NATO. Podle Koštovala by smlouvy na tyto projekty mohly být uzavřeny v příštím roce.

Ministerstvo obrany bývá kritizováno za pomalou modernizaci armády. Podle kritiků se modernizační projekty zpožďují. Podle Stropnického se za tři roky, co je současná vláda u moci, podařilo uzavřít klíčové zakázky v hodnotě 42 miliard korun. Do částky obrana počítá pronájem stíhaček Gripen za 20,4 miliardy, nákup munice za 5,2 miliardy korun, útočných pušek Bren, pistolí Phantom nebo čtyř letištních radarů.

"Pan ministr vede resort již třetím rokem, blíží se ke konci svého mandátu, a přesto se mu rozpočet armády nepodařilo posílit tak, aby splnil vládou stanovený cíl - odvádět na obranu do roku 2020 alespoň 1,4 procenta HDP ročně," uvedl opoziční poslanec Marek Ženíšek (TOP 09). Stropnický na tiskové konferenci řekl, že ministerstvo tento cíl "rozhodně nevzdalo". Dosažení tohoto čísla, na kterém se dohodly koaliční strany a které nyní odpovídá téměř 76 miliardám, označil za realistické. V následujících týdnech podle něj kvůli tomu začne vyjednávání s ministerstvem financí.

Na letošní rok má ministerstvo podle schváleného rozpočtu k dispozici 52,5 miliardy korun, na příští rok se počítá s růstem na 57,8 miliardy a v roce 2019 na 62,7 miliardy. Obrana doufá v to, že přesvědčí ministerstvo financí k vyššímu růstu. Na příští rok by tak rádo dostalo 59,6 miliardy a o rok později 68 miliard.

Náměstek Tomáš Kuchta na tiskové konferenci vyzdvihl hospodářské výsledky státních podniků, které ministerstvo zřizuje. Například v případě LOM Praha se podle něj hospodaření zlepšilo o 359 procent.

Stropnický také při hodnocení tří let, kdy ve funkci ministra obranu vede, zmínil mezi úspěchy nástup nových vojáků, růst rozpočtu, prodej bitevníků L-159, zahraniční mise nebo přijetí nové legislativy.

Armáda letos vyšle do zahraničních misí 810 vojáků

Armáda letos vyšle do zahraničních misí 810 vojáků. Loni v operacích v zahraničí působilo o 50 vojáků více. Na tiskové konferenci to dnes řekl náčelník generálního štábu Josef Bečvář. I se započtením příslušníků, kteří byli vyčleněni pro pohotovostní síly a jednotky takzvaných battlegroup Evropské unie, česká armáda vyčlenila téměř 3000 lidí.

Bečvář poznamenal, že v současné době má armáda 19.800 vojáků a 3700 občanských zaměstnanců. Naplněnost jednotek je na zhruba 80 procentech. Celkem má Česká republika k dispozici při započtení příslušníků Vojenské policie a dalších jednotek, které nejsou začleněny do armády, 23.200 vojáků. Ministerstvo obrany si stejně jako loni stanovilo jako rekrutační cíl nábor 2000 nových vojáků. Při započtení každoročních odchodů je nárůst počtu vojáků o několik set lidí nižší.

Česká armáda se loni účastnila 12 misí, do kterých poslala 860 vojáků. Oproti loňsku bude v letošních misích méně českých vojáků. Podle Bečváře je důvodem například to, že letos nebudou české gripeny hlídat islandské nebe a v Mali nebudou působit specialisté z 601. skupiny speciálních sil.

V loňském roce armáda také vyčlenila 816 vojáků do pohotovostních sil NATO, letos počítá s podobným počtem. Loni bylo české vojsko také součástí dvou takzvaných battlegroup Evropské unie, vyčlenila pro ně v prvním pololetí 850 vojáků, v druhém 250.

Bečvář poznamenal, že dalších 700 vojáků je stále vyčleněno pro případ potřeby integrovaného záchranného systému nebo pro řešení mimořádných událostí v jaderných elektrárnách. V případě zhoršení migrační vlny by pro účely policie bylo určeno 670 vojáků.

Armáda plánuje 113 cvičení v zahraničí

Armáda plánuje pro letošní rok 113 cvičení v zahraničí, tedy srovnatelně jako loni, kdy jich bylo v plánu 115. Vojáci budou vedle evropských zemí cvičit například ve Spojených státech, v Izraeli, Jordánsku, Keni, Iráku a v Gruzii. V Česku se má konat rovněž zhruba stejný počet vojenských cvičení jako minulý rok. Podle informace, kterou od vlády dostali poslanci, se v ČR uskuteční 70 vojenských výcviků, loňská zpráva pojednávala o 68 cvičeních.

"Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou klíčovým nástrojem k dosažení potřebné úrovně připravenosti sil a prostředků resortu ministerstva obrany k obraně České republiky a spojenců," stojí v informaci. Cvičení slouží také k ujištění spojenců o platnosti závazku kolektivní ochrany a k demonstraci schopností a odhodlání Severoatlantické aliance k vlastní obraně.

Plán vojenských cvičení na letošek odráží podle zprávy čtyři priority české armády, a to přípravu k nasazení v operacích, rozvoj pohotovostních sil, zvyšování schopností a bilaterální a regionální spolupráci.

Mezi poměrně nákladná cvičení patří výcvik v Litvě pojmenovaný Training Bridge 2017, na němž se loni dohodly státy visegrádské čtyřky s pobaltskými zeměmi kvůli obavám z Ruska. Cvičení už začalo, náklady se odhadují na téměř 17,7 milionu korun. K nejdůležitějším cvičením armáda řadí přípravu pilotů vrtulníků a příslušníků pozemního zabezpečení pro operaci v Afghánistánu, která se uskuteční v prašném vysokohorském prostředí Chorvatska. Obdobné cvičení bude i ve Francii. Pro nasazení v silách rychlé reakce NATO se bude pět desítek vojáků chemické a biologické ochrany cvičit v Rumunsku při výcviku Noble Jump II/2017. Vojáci z protiletadlového raketového vojska absolvují výcvik Balt 2017 v Polsku, odhadované náklady činí přes 13 milionů korun.

V Izraeli, Iráku a v Keni budou cvičit příslušníci speciálních sil. V africkém státu je příprava zaměřená na plnění úkolů v obtížných klimatických podmínkách.

Zvláštními výcvikovými aktivitami v Česku bude už tradiční pobyt belgických vojáků s technikou ve vojenském prostoru Boletice. Jde o jeho komerční využití. Další komerční aktivitou bude příprava rakouských a nizozemských vojáků ve vojenském újezdu Březina.